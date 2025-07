“La ‘liberación’ del tipo de cambio que se hizo en abril coincidió con la estacionalidad alta de liquidación de divisas por parte del agro, pero no quedó claro cómo se iba a administrar ese régimen. En la carta al Fondo Monetario se decía que eventualmente se intervendría dentro de una banda y que se apuntaba a una acumulación de reservas netas. Eso no ocurrió, y ahí empieza la confusión” , explicó Marx.

El analista también señaló que el Ejecutivo optó por acumular reservas mediante endeudamiento , una herramienta que, en su opinión, no era la esperada en el marco del acuerdo con el FMI. Esta estrategia, sostuvo, no responde al criterio de acumulación genuina que suele esperarse de un programa de estabilización.

tasas dolar blue mercados finanzas inversiones vivo Depositphotos

Para el economista, lo que se observa actualmente es “un deslizamiento” del tipo de cambio. Sin embargo, consideró que se trata de una corrección “controlada y esperable”, propia del reacomodamiento en un esquema de flotación administrada. “Todavía nos faltan unos meses para equilibrar este mercado en un nuevo nivel”, anticipó.

“No hay certeza sobre cuáles son las reglas del juego”

Uno de los puntos más contundentes de Marx fue su diagnóstico sobre la falta de previsibilidad en la política cambiaria. “La clave para esta etapa es cómo se maneja la transición en un momento de estacionalidad negativa. Hay que generar oferta con una demanda menor, y eso tensiona el nivel de precio del dólar”, planteó.

Respecto de las recientes intervenciones del Banco Central en los mercados de dólar contado con liquidación y futuros, sostuvo que están dentro de las reglas posibles, pero subrayó que no está claro cuál es ese marco. “El problema es que no hay particular certeza de cuáles son las reglas del juego”, sentenció.

En esa línea, volvió a mencionar la carta de intención firmada con el FMI y las dudas sobre su implementación práctica. “¿Tenemos una flotación limpia o una flotación sucia?”, se preguntó, dejando entrever que la falta de un rumbo claro complica tanto al mercado como a la gestión macroeconómica.

Finalmente, el exfuncionario también planteó interrogantes sobre cómo el Tesoro afrontará sus pagos en dólares, teniendo en cuenta el mecanismo vigente. “Con el esquema actual, esas compras tienen que hacerlas directamente en el mercado. Eso también añade presión”, concluyó.

Las declaraciones de Daniel Marx, en Ahora Play, se suman a un coro creciente de economistas que advierten sobre la falta de señales claras en la política económica actual. En un escenario volátil, marcado por la incertidumbre interna y las exigencias externas, el programa cambiario sigue siendo una de las piezas más sensibles de la gestión económica del Gobierno.