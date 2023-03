Darío Epstein, sobre la crisis de bancos: "La FED ya movió, hay que ver la reacción del mercado"

Periodista: ¿Cuál es el principal riesgo latente hoy y cómo evalúa la reacción del Gobierno de Estados Unidos ante esta crisis?

Darío Epstein: Lo que hizo el banco fue salir a vender bonos, aunque sabiendo que iba a tomar una pérdida, pero el mercado se asustó y retiró en un solo día u$s42.000 millones de depósitos. Y no hay banco que aguante esa corrida. Ahora, la pregunta es si hay otros bancos, sobre todo chicos y regionales, que estén en una situación similar y eso desestabilizó la confianza porque los inversores temen que esto se de en otros casos. Esto, pese a que el gobierno de Estados Unidos garantizó el 100% de los depósitos del banco quebrado. Porque tomaron las medidas necesarias para contener la crisis, pero ahora el riesgo es ver cómo reacciona la gente.

Que dé resultado o no depende mucho de la comunicación que se haga del tema. El mercado le está pidiendo a la Reserva Federal (FED) que, por dos años, el 100% de los depósitos estén garantizados para terminar totalmente con el riesgo. El problema es que estamos hablando de u$s17 trillones, lo que es mucho dinero, incluso para Estados Unidos. Si esto se controló acá, no va a pasar nada, pero, si no, va a haber que tomar medidas adicionales.

P.: Y, con el Credit Suisse, ¿qué pasó? Porque esto genera mucho temor respecto de un contagio global.

D.E.: Lo que pasó con el Credit Suisse es que venía muy golpeado desde hace años. La marca se hizo fabulosa, pero no venía bien. Entonces, hubo salidas importantes de depósitos la semana pasada, salió una línea de liquidez que lanzó el banco central suizo, pero el banco ya estaba tocado. Y, a raíz de la crisis, hubo una primera oferta de UBS, el principal banco de Suiza, para comprarlo de u$s1.000 millones y no pagar unos bonos de u$s17.000 millones. Pero el banco había cerrado el viernes con un valor de mercado de u$s8.000 millones. Entonces, la pregunta es qué está viendo el mercado que nosotros no sabemos qué hace que piense que puede comprar regalado algo que vale mucho más. Lo cierto es que había que resolver sí o sí la crisis del Credit Suisse este fin de semana antes de la apertura de los mercados y terminó pagando u$s3.250 millones el UBS, una bicoca teniendo en cuenta que valía u$s8.000 millones. Hay que ver también que encuentra el UPS una vez que haga el take over, eso es cierto, pero, aparentemente, el Gobierno suizo aceptaría cubrir una parte del contingente de deuda que encuentre.

Lo positivo es que, en lo que hay acuerdo entre los bancos centrales de Estados Unidos, de China y de Europa es no defalutear. Toda la estrategia busca evitar una corrida en los bancos chicos, por lo que todo lo que se haga apunta a mirar al depositante. Lo que hay que observar ahora es si esos bonos que tiene en su balance el Credit Suisse que no se pagan por ahora son los mismos que tiene el UBS y hay otros bancos europeos que están en situaciones complejas hace años y hay que ver cómo reaccionan los inversores ahora. Lo van a tener que solucionar de alguna manera porque, si no, puede haber un riesgo sistémico por ese lado.

P: ¿Cómo impacta todo esto en Argentina?

D.E.: En Argentina estamos bastante desconectados del mundo por no tener acceso a los mercados financieros internacionales. Pero hay que ver qué pasa en materia de precios de productos exportables e importables. Eso, por un lado. Después, también hay que ver si esto hace que suba el dólar o no, si suben los precios de las materias primas, etcétera. Y todo esto depende de que haya una crisis o no.

Por otro lado, se murieron los aportes a start ups, está terminado por un buen tiempo. Va a ser muy difícil seguir consiguiendo plata. Pero Argentina tiene un tema que es muy claro y traba cualquier inversión, hoy: está en medio de un año electoral, con un escenario en el que todo el mundo espera a ver qué pasa.

P: ¿Hay un temor sobre el futuro del sistema financiero tradicional que puede beneficiar a las cripto?

D.E.: Las criptomonedas nacen con la crisis de 2008/2009 y esta situación reafirma el concepto de monedas no centralizadas. Eso es cierto. Pero hay que tener cuidado porque al mundo, para bien o para mal, lo siguen manejando los bancos centrales. Eso hace que las ganancias de las criptomonedas a raíz de la crisis bancaria puedan ser infinitas o nulas al final. Porque, si los bancos centrales deciden darles pelea, es una derrota total para ellas, game over.