Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 11 de agosto

El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal. Depositphotos

El dólar blue opera a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 11 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.496 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 11 de agosto El dólar CCL opera a $1.584,87 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 11 de agosto El dólar MEP opera a $1.526,26 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 11 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 11 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.574, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 11 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.989, según Binance.