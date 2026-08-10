¿Tasas o dólar?: cuál es la variable que el equipo económico prioriza controlar y qué consecuencias puede traer

Desde junio comenzó a notarse una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El esquema cambiario volvió a estar nuevamente dólar dependiente en un 100%. A esa conclusión arriba un importante informe de la city que describe cómo el Gobierno prioriza por sobre otras variables sostener artificialmente el nivel de tipo de cambio, aunque ello implique robustecer cada vez más la oferta de cobertura vía dólar linked, estresar aún más las tasas de interés, y salir a vender divisas cuanto toca el nivel clave de $1.500.

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En junio comenzó a notarse una mayor demanda cambiaria y, justamente, para palear esta situación, el BCRA salió a ofrecer cobertura vía bonos dólar linked. "Estimamos que entre Rofex y DL la cobertura ya es de u$s11.000 millones", aseguraron desde Romano Group. "Es interesante analizar este cambio en la estrategia ya que los DL permite destruir una mayor cantidad de pesos que vía Rofex ya que no son instrumentos apalancados como sí lo son los futuros de divisas. Consecuentemente el efecto contractivo por cada dólar es mayor en bonos que en derivados", profundizó la sociedad de bolsa.

Al mismo tiempo, el Tesoro salió a vender dólares en el mercado de cambios en zona de $1.500. Por considerar un caso, el 28 de julio lo hizo por un monto aproximado de u$s145,4 millones en el mismo día en que el BCRA reflejó saldo neutro en el MLC. Y en cuanto a licitaciones, en la última hubo un movimiento inusual: el Tesoro llevó a cabo un rollover del 144% capturando $3,74 billones extras. "Resumiendo, las tasas se encontraban al alza y como si fuese poco se iban a retirar más pesos", opinó Romano Group.

Desde CEPEC, por su parte, remarcaron que la caída de la liquidez no fue porque el BCRA buscara subir la tasa de forma deliberada. El Tesoro movió cerca de $4 billones de su cuenta en el BCRA al Banco Nación (BNA) para no secar la plaza de pesos. Al mismo tiempo, el BCRA tampoco habría realizado ventas relevantes de Lelink durante las últimas ruedas. "La hipótesis más consistente es que la menor liquidez excedente responde a un aumento de la demanda de dinero, posiblemente de carácter precautorio", indicaron.

Dólar-tasas: el dilema que tiene en vilo al mercado Para PPI, la disyuntiva dólar-tasa necesita arribar a una solución: "El equipo económico debe elegir entre mantener las tasas en pesos contenidas o seguir utilizando herramientas para evitar que el tipo de cambio supere los $1.500. El dilema surge porque la estrategia de contención cambiaria ha requerido una creciente oferta oficial de cobertura cambiaria, principalmente mediante instrumentos dólar linked, que al mismo tiempo han absorbido pesos del sistema".

Por su parte, Romano Group indicó que "no vemos tan imperiosa la venta de dólares a $1.500 con un tipo de cambio real relativamente apreciado e incluso habiendo dado cobertura por u$s11.000 millones. Con ello en mente, más aún ratificamos la idea que el programa es dólar dependiente". "El equipo económico viene haciendo delivery en cuanto a defensas para el año electoral. No obstante, queda un largo camino hacia octubre de 2027", cerraron. La próxima licitación ¿abre una oportunidad para inyectar pesos? El Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $4,5 billones este viernes, concentrado principalmente por la letra S14G6, con vencimiento agosto y con depósitos en pesos en el BCRA por $8,2 billones. "Esto le dará al Tesoro una oportunidad particularmente clara para inyectar liquidez mediante un rollover inferior al 100%, si así lo decide. De hacerlo, las tasas overnight podrían recuperar estabilidad (más clave que el nivel), lo que daría estabilidad a las curvas de pesos, así como no cortaría el incipiente rebote del crédito", explicó PPI. Si el Gobierno decide convalidar un nuevo nivel de tasa, podría volver a secar la plaza de pesos, para sacarle presión al tipo de cambio. En su defecto podría probar liberar algo de pesos e intentar estabilizar las tasas. Aunque, si la liquidez presiona el tipo de cambio, el Gobierno o el Banco Central podrían reiniciar la venta de instrumentos dólar linked. Según Romano Group lo que suceda "dará una evidencia más clara sobre la intención del equipo económico en cuanto a tasas de interés considerando además bajo el esquema actual de tasas volátiles y la expansión del crédito es donde ha tocado niveles récord la mora en las familias". También consideraron de "vital importancia" la expansión del crédito hacia el segundo semestre "si quiere apuntalarse más la actividad principalmente en sectores donde se encuentra más endeble como comercio, industria y construcción".

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