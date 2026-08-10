El S&P Merval cae mientras que el riesgo país merodea los 450 puntos básicos + Agregar ámbito en









Los activos locales parecen seguir la misma tendencia que en Wall Street, donde los principales índices de Nueva York bajan.

Los mercados atentos a nuevos datos locales e internacionales. Depositphotos

Los bonos en dólares registran mayoría de caídas en Wall Street, mientras que el riesgo país merodea los 450 puntos básicos. A su vez, el S&P Merval que intentó abrir al alza, no tuvo impulso suficiente. Esto sucede al inicio de una semana donde se conocerán datos claves.

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En ese marco, el S&P Merval baja 0,2% a 3.082.625,750 puntos básicos y dentro de las acciones que más caen se encuentra: Grupo Supervielle (-2,2%), Edenor (-1,3%), y Central Puerto (-0,9%). Los ADRs la tendencia es similar, con Loma Negra e Irsa como los que más caen con el 2,1% y 1,6%.

En Wall Street, el Nasdaq opera casi plano, el S&P 500 tampoco registra variaciones y el Dow Jones cae 0,2%. El petróleo vuelve a subir, con el Brent avanzando 3,2% hasta u$s86,3 por barril, mientras la tasa del Treasury a 10 años se ubica en 4,66%, por encima del cierre del viernes.

Semana clave: inflación local y de EEUU En las noticias locales, la inflación de CABA volvió a acelerar. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires subió 2,9% en julio, aceleró 1,1 puntos porcentuales respecto de junio, y acumuló 19,4% en los primeros siete meses del año.

La inflación núcleo también subió, hasta 2,2% mensual, mientras que los precios regulados aumentaron 3%. El principal salto se observó en los estacionales, que treparon 10,9%, mientras que los servicios aceleraron con fuerza hasta 3,8%. El dato nacional del INDEC se conocerá el jueves.

En el mercado internacional, también se espera una semana clave para la inflación. Los futuros de Wall Street operan con movimientos acotados antes de una semana marcada también por datos de actividad.