Las reservas del BCRA aumentaron u$s112 millones, mientras las compras siguieron muy acotadas

El stock bruto subió u$s112 millones y cerró en u$s49.567 millones, impulsado principalmente por la mejora de la valuación. Sin embargo, el Banco Central compró apenas u$s13 millones y el ritmo de agosto sigue muy por debajo del promedio de julio.

Las reservas subieron por el impulso del oro, pero el BCRA mantuvo un ritmo de compras muy bajo en el inicio de agosto.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este lunes 10 de agosto, aunque la mejora respondió más al efecto de la valuación que a las compras en el mercado oficial. En concreto , el stock bruto avanzó u$s112 millones y finalizó en u$s49.567 millones , con lo que se mantuvo por encima de los u$s49.000 millones luego del rebote registrado al cierre de la semana pasada.

El principal aporte llegó nuevamente por el lado del oro , que subió 1,13% y habría sumado cerca de u$s100 millones al valor contable de las tenencias del Central. Además, algunas monedas de la canasta también ayudaron, ya que el yuan se apreció 0,02% y la libra avanzó 0,11%, aunque el fortalecimiento global del dólar, con una suba de 0,28% del DXY, presionó sobre el euro y el yen.

De esta manera, la rueda dejó una señal favorable para el stock de reservas, pero no modificó el problema de fondo del mes: la acumulación por compras sigue débil. El BCRA adquirió apenas u$s13 millones en una jornada con un volumen operado de u$s363 millones, por lo que absorbió cerca del 4% del total negociado en el mercado oficial.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s124 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.451 millones . Sin embargo, el promedio diario del mes quedó en u$s21 millones, muy por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, aunque la autoridad monetaria encadenó nueve ruedas con saldo positivo, el ritmo de intervención continúa deprimido.

En el frente cambiario , el dólar mayorista bajó 0,23% y cerró en $1.496 para la venta. Según Gustavo Quintana , la divisa comenzó la semana con un retroceso de tres pesos respecto del viernes , en una rueda de muy bajo volumen y con una leve tendencia vendedora.

El analista señaló que los máximos se anotaron cerca del inicio de la sesión, cuando el mayorista volvió a tocar los $1.500. Sin embargo, la oferta de divisas ganó presencia durante el desarrollo de la rueda y alejó los precios de ese nivel, hasta llevarlos a mínimos de $1.495,50 en el último tramo.

Quintana remarcó que la segunda baja consecutiva del mayorista mantuvo la corrección descendente y volvió a acercar la cotización a los valores del lunes anterior. Además, sostuvo que la estrategia oficial de mantenerse activo en los plazos más cortos del mercado de futuros sigue acotando la evolución del dólar, que por ahora muestra un techo definido en torno a los $1.500.

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,10% hasta $1.526,26, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,40% hasta $1.588,86. En tanto, el dólar blue ganó 0,36% y cerró en $1.535. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 2,61%, mientras que el canje terminó en 4,10%.

El dilema entre tasa y dólar

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Así, agosto cayó 0,30%, septiembre retrocedió 0,26%, diciembre bajó 0,18% y los contratos de 2027 también cerraron mayormente en terreno negativo. En promedio, la variación general fue de -0,19%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,60% mensual, equivalente a 19,14% anualizado. A su vez, en pesos, la TAMAR subió de 23,25% a 23,38%, mientras que la BADLAR bajó de 22% a 21,50%.

Según PPI, la semana pasada volvió a quedar expuesto el dilema entre mantener estable el dólar o evitar una mayor tensión en las tasas. La sociedad de bolsa señaló que, aunque el Tesoro debía absorber $3,75 billones tras la última licitación, esos fondos habrían permanecido transitoriamente en el Banco Nación para evitar un mayor ajuste de la liquidez bancaria.

Esa maniobra es, precisamente, el eje de la denuncia penal que la diputada Marcela Pagano presentó contra el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. La acusación sostiene que unos cuatro billones de pesos (el excedente de liquidez generado tras captar $12,21 billones en la licitación del 29 de julio) quedaron sin registro ni trazabilidad pública durante varios días dentro de las cuentas del Tesoro.

Consultado al respecto, Bausili minimizó el faltante al afirmar que los fondos no habían desaparecido y que "en algún lado están", respuesta que la denunciante consideró insuficiente y que, según la presentación, revela un esquema de administración que torna imposible el seguimiento y control de la hacienda pública por los órganos constitucionalmente competentes.

Aun así, el mercado ya se había preparado para una absorción importante de pesos y eso presionó sobre la curva en moneda local. De acuerdo con PPI, los rendimientos de tasa fija subieron desde la última licitación y dejaron instalada la idea de que el Tesoro puede volver a adoptar una postura más contractiva, lo que genera debilidad en los instrumentos en pesos.

En paralelo, estimaron que el BCRA vendió cerca de u$s391 millones en títulos dólar linked entre el lunes 3 y el martes 4 de agosto, con u$s230 millones el primer día y u$s161 millones el segundo. Esa oferta de cobertura ayudó a contener al tipo de cambio cerca de $1.500, pero al mismo tiempo absorbió pesos y profundizó la restricción de liquidez.