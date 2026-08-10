Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 10 de agosto

El dólar mayorista quedó por debajo de los $1.500 el viernes, mientras que el minorista se ubica a $1.520 en el Banco Nación y el blue se ubica a $1.525. En tanto, los bonos en dólares y el S&P Merval finalizaron una semana para el olvido, por lo que el riesgo país se ubica en 450 puntos básicos.