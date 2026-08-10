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10 de agosto 2026 - 08:09

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 10 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista quedó por debajo de los $1.500 el viernes, mientras que el minorista se ubica a $1.520 en el Banco Nación y el blue se ubica a $1.525. En tanto, los bonos en dólares y el S&P Merval finalizaron una semana para el olvido, por lo que el riesgo país se ubica en 450 puntos básicos.

Este lunes se esperan los siguientes datos claves:

  • Balanza comercial de Japón.
  • Balances de YPF (YPFD), Grupo Supervielle (SUPV), Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Cablevisión Holding (CVH).
  • Deuda: llamado a la primera licitación del Tesoro de agosto.
  • Brasil: Informe Focus del Banco Central, con las expectativas del mercado sobre inflación, tasas y actividad.

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