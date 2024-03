Dólar: el mercado mastica ya la idea de que la unificación cambiaria llevaría más tiempo

El mercado analiza la posibilidad no solo de que el desarme de las regulaciones cambiarias sería gradual, sino que la unificación no está tan próxima.

En torno a los 100 días de gestión de Javier Milei, las cavilaciones de los agentes económicos se enfocan en el timing de implementación del nuevo régimen que promociona el Gobierno como reemplazo del esquema “de transición” con el que inició su gestión, marcado por el ajuste fiscal y monetario, sobre todo vía licuación. En particular, las miradas apuntan a la salida del cepo al dólar, que el Presidente planteó como próximo paso, aunque en los últimos días procuró calmar las ansiedades al respecto. En ese sentido, el mercado mastica por estas horas la idea, no solo de que el desarme de las regulaciones cambiarias sería gradual, sino también de que la unificación cambiaria aún no está a la vuelta de la esquina.