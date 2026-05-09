Cómo hacer los peinados que son tendencia este otoño-invierno 2026

La temporada deja atrás lo rígido y apuesta por peinados simples, con movimiento y fáciles de mantener. Conocé cuáles son.

Los looks más usados combinan naturalidad, volumen y detalles relajados que se adaptan al día a día.

El otoño-invierno 2026 deja de lado los estilos rígidos y elaborados para dar lugar a looks más naturales, versátiles y rápidos de hacer . La tendencia no apunta a estructuras perfectas, sino a movimiento y practicidad. Los estilistas coinciden en que este año se priorizan peinados que funcionen en la rutina diaria, sin necesidad de herramientas complejas ni demasiada demanda de tiempo.

Hay una lógica detrás de esta tendencia: el clima frío, el uso de abrigos y la humedad obligan a elegir estilos que se mantengan sin esfuerzo . Por eso, los peinados que mejor se adaptan son aquellos que incluso mejoran cuando no están “perfectos”.

El rodete bajo vuelve, pero completamente reinventado. Ya no se busca prolijidad extrema, sino un acabado más suelto, con mechones que caen naturalmente. Para hacerlo, el primer paso es recoger el cabello en una cola baja. Después se enrolla sin apretar y se fija con una gomita. La clave está en no tensarlo: cuanto más natural, mejor.

El detalle que marca la diferencia es soltar algunos mechones delanteros o laterales para generar un efecto descontracturado. Este peinado se impone porque resiste bien el viento, la humedad y el uso de bufandas o cuellos altos, algo clave en invierno. Además, funciona tanto para situaciones formales como informales.

Trenza lateral suelta

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La trenza lateral se posiciona como uno de los estilos más prácticos de la temporada. No es una trenza rígida ni ajustada, sino todo lo contrario: se lleva floja, con volumen y textura. Para lograrla, se realiza una trenza clásica sin apretar. Luego se aflojan algunos mechones para darle un efecto más moderno.

Este tipo de peinado se alinea con una de las claves del 2026: lo imperfecto como valor estético. Cuanto más natural se vea, más actual resulta. Además, permite adaptaciones. Puede combinarse con ondas suaves o dejarse más desarmada para un look más urbano.

Media colita con volumen

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La media colita no desaparece, pero cambia su forma. En esta temporada se usa con volumen en la parte superior, lo que genera una silueta más marcada. Para hacerla, se separa la parte superior del cabello y se carda suavemente la raíz para levantar volumen. Luego se sujeta con una gomita o clip.

Este peinado responde a otra tendencia fuerte del invierno 2026: recuperar volumen en la raíz, algo que suele perderse con el uso de gorros o prendas pesadas. También permite sumar accesorios, como hebillas o moños, que elevan el look sin complicarlo.

Más allá de los estilos puntuales, hay características que atraviesan todas las tendencias.

la primera es la naturalidad . Se busca que el cabello conserve su textura original, sin necesidad de alisados extremos ni fijación excesiva

. Se busca que el cabello conserve su textura original, sin necesidad de alisados extremos ni fijación excesiva la segunda es la versatilidad. Los peinados deben funcionar tanto de día como de noche, sin necesidad de rehacerlos

Los peinados deben funcionar tanto de día como de noche, sin necesidad de rehacerlos la tercera es la practicidad. La mayoría de los estilos se pueden hacer en pocos minutos, sin herramientas profesionales

Otro punto que recupera fuerza en la temporada es el protagonismo del volumen. A diferencia de años anteriores, donde dominaban los looks ultra pulidos, en 2026 se busca movimiento. Esto se logra con capas o simplemente dejando que el pelo caiga de forma natural.

Los estilistas destacan que los peinados demasiado rígidos o sin movimiento están perdiendo lugar, ya que resultan difíciles de mantener. En cambio, los estilos que se adaptan al clima y al uso diario son los que ganan terreno.