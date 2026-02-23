Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 23 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.399,15 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.376.

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.439,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6% .

El dólar MEP cotiza a $1.402,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 23 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.813,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 23 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.461,85, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 23 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s64.759, según Binance.