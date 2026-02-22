La deuda pública bruta de la Administración Central creció en enero y cerró el mes en u$s460.934 millones, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas. El incremento fue de u$s5.867 millones respecto de diciembre, cuando el stock se ubicaba en u$s 455.067 millones. Casi la totalidad de la deuda se encuentra en situación de pago normal.
La deuda bruta aumentó en enero a u$s460.934 millones en medio de fuertes pagos de vencimientos
El stock aumentó en u$s5.867 millones en el primer mes de 2026 por capitalización de intereses y ajustes por inflación. Desde noviembre de 2023 acumula una suba superior a los u$s35.000 millones.
El aumento se produjo en un mes donde el Tesoro afrontó vencimientos significativos. De acuerdo con el informe oficial, en enero se realizaron pagos por el equivalente a u$s18.033 millones: el 73% en moneda local y el 27% en moneda extranjera. Del total, u$s15.959 millones correspondieron a amortizaciones de capital y u$s2.074 millones a intereses.
Sin embargo, la deuda en situación de pago normal creció en u$s5.856 millones. La variación se explicó por una reducción de u$s1.915 millones en la deuda en moneda extranjera y un incremento equivalente a u$s7.771 millones en la deuda en pesos, expresada en dólares al tipo de cambio de cierre.
Qué explicó la suba de la deuda
El incremento del stock respondió principalmente a tres factores contables y financieros:
-
Conversión de deuda en pesos a dólares: u$s1.300 millones.
Ajuste de instrumentos indexados por CER (inflación): u$s3.410 millones.
Capitalización de intereses de bonos y letras: u$s3.171 millones.
Otras operaciones (avales y amparos): u$s4 millones.
Estos conceptos no implican pagos inmediatos en efectivo ni se computan en el resultado fiscal primario, pero sí incrementan el stock total de deuda.
Evolución desde el inicio de la gestión
En comparación con noviembre de 2023 —inicio del mandato de Javier Milei— la deuda bruta aumentó en u$s35.378 millones, al pasar de u$s425.556 millones a los actuales USD 460.934 millones.
No obstante, el Gobierno distingue entre deuda bruta y deuda consolidada (que integra pasivos del Tesoro y del Banco Central descontando depósitos oficiales). Bajo ese criterio, el stock consolidado muestra una reducción interanual, producto del traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro y de la disminución de compromisos con el sector privado.
Composición por moneda y acreedor
El 43% de la deuda en situación de pago normal está denominada en moneda local, mientras que el 57% restante corresponde a moneda extranjera.
Por tipo de instrumento, el 76,8% del total se concentra en Títulos y Letras del Tesoro Nacional. Las obligaciones con acreedores externos oficiales representan el 21,8%, los Adelantos Transitorios el 0,6% y otros instrumentos el 0,8%.
En cuanto a los organismos internacionales, el stock totalizaba a fines de enero u$s97.095 millones. De ese monto, u$s57.744 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional, u$s19.931 millones al Banco Interamericano de Desarrollo y u$s12.808 millones al Banco Mundial.
Durante los últimos doce meses, la deuda bruta en situación de pago normal disminuyó en u$s6.977 millones, resultado de un aumento de u$s7.375 millones en moneda extranjera y una reducción de u$s14.352 millones en moneda local.
Próximos vencimientos
El calendario financiero del Tesoro mantiene una elevada concentración de pagos en los próximos meses. A fines de febrero deben afrontarse vencimientos superiores a u$s1.000 millones vinculados a Bopreales y casi u$s878 millones en intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI.
Los picos más relevantes se concentran en abril, junio y julio, con montos que en algunos casos superan los $20 billones. Entre los instrumentos predominan bonos ajustados por inflación (Boncer y Lecer), títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los compromisos en pesos representan la mayor parte del calendario.
