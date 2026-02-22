Tensión en México por la muerte del líder narco "El Mencho": ataques en las calles y caos en el aeropuerto de Guadalajara

El capo narco más buscado del país fue abatido por fuerzas federales durante un operativo en Jalisco. Tras el deceso, hubo reacciones en las calles con bloqueos y quema de vehículos, que obligaron a cerrar el aeropuerto de Puerto Vallarta. Hay ocho estados bajo alerta.

Caos e incidentes en las calles de Jalisco tras conocerse la noticia de la muerte de "El Mencho".

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , considerado el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados del mundo, fue abatido este domingo en un operativo militar en el estado occidental de Jalisco, informaron fuentes federales mexicanas. Hay alerta en ocho estados y el gobierno de Claudia Sheinbaum dará una conferencia para dar el parte de situación.

El capo fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas del Ejército y seguridad federal en el municipio de Tapalpa , a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital estatal. El operativo derivó en un amplio despliegue de fuerzas y desencadenó narcobloqueos, quema de vehículos y ataques en varias carreteras , que obligaron a las autoridades a tomar medidas de emergencia en distintas zonas.

La presión del CJNG tras el abatimiento de su líder llegó hasta el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta , en el litoral de Jalisco, donde se llegó a suspender temporalmente operaciones ante la escalada de violencia y bloqueos en rutas de acceso , según reportes de seguridad locales y testimonios de viajeros.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, pidió a los habitantes de la entidad que permanecieran en sus casas y evitaran desplazamientos no esenciales , y decretó medidas de seguridad ante la retiración del transporte público provocado por los disturbios.

Con 59 años al momento de su muerte, “El Mencho” era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, que incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención . Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país , con presencia territorial en múltiples estados y participación en narcotráfico internacional, uso de artefactos explosivos y enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad.

El CJNG también había sido señalado por diversificar sus actividades ilícitas, incluyendo fraudes inmobiliarios y otras maniobras financieras en regiones turísticas como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, según sanciones recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La caída de "El Mencho", objetivo prioritario también de Estados Unidos, es el mayor golpe que se ha dado contra el narcotráfico en la historia reciente. El Gobierno de Donald Trump ofrecía hasta 15 millones de dólares por información de su paradero. En términos de importancia e impacto, su muerte solo puede compararse con la captura de Ismael Mayo Zambada, antiguo líder del extinto Cartel de Sinaloa, en julio de 2024.

Como antes El Chapo Guzmán o el propio Mayo Zambada, El Mencho había construido un aura de misterio a su alrededor, que bebía del poder arrasador del CJNG y de su escaso protagonismo mediático: todas sus fotos tenían décadas de antigüedad.

Advertencias y medidas de seguridad

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solicitó a los conductores en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas optar por rutas alternativas y conducir con precaución, debido a las incidencias registradas en carreteras como consecuencia de la ofensiva criminal.

Las autoridades señalaron que los operativos de seguridad continuaban en distintas regiones para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

Perfil y antecedentes

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, en el estado de Michoacán. Sus padres eran campesinos que emigraron a California. Inició su actividad delictiva en la década de 1990, primero vinculado al narcomenudeo, luego como sicario y jefe de plaza, hasta consolidarse como uno de los principales líderes del narcotráfico en México.

En 1994 fue condenado por un tribunal federal del Distrito Norte de California a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir la pena, regresó a México y se desempeñó como agente policial en los municipios jaliscienses de Cabo Corrientes y Tomatlán. Posteriormente abandonó la fuerza y se incorporó al Cártel del Milenio, antecedente directo del CJNG.

Con el paso de los años, se convirtió en el principal referente de esa organización criminal y en uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, especialmente tras la caída de líderes del Cártel de Sinaloa como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Las autoridades mexicanas no brindaron, por el momento, mayores precisiones sobre el alcance del operativo ni sobre eventuales acciones judiciales posteriores, mientras continúan los trabajos de seguridad en las zonas afectadas.