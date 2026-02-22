Alerta naranja y amarilla por tormentas en varias provincias: cuándo llueve en el AMBA y cómo seguirá el clima en la última semana de febrero

El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense cierra con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 29 de máxima.
El pronóstico del Servicio Meteorlógico Nacional (SMN) anunca que este domingo habrá buenas condiciones del tiempo pero comenzará a desmejorar hacia el lunes.
Clima: cómo sigue el tiempo en el AMBA
Del mismo modo, el lunes podría retornar el mal clima. Se mantendría con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 28 grados.
El martes regresa el buen tiempo: tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con temperaturas que serían de entre 19 y 31 grados.
Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
En tanto, en SMN emitió una alerta de amarilla por tormentas para este domingo y advirtió que hay 12 provincias afectadas. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que dicha advertencia implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
El aviso rige para el oeste de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con acumulados previstos de entre 40 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.
Estos fenómenos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Consejos y recomendaciones ante el aviso de alerta de tormentas y lluvias
De cara a este fenómeno, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Limitar las salidas a lo estrictamente necesario.
Permanecer en construcciones cerradas.
Desconectar los electrodomésticos.
Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.
Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.
Cargar los celulares con anticipación.
Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.
