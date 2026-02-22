SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de febrero 2026 - 08:45

Alerta naranja y amarilla por tormentas en varias provincias: cuándo llueve en el AMBA y cómo seguirá el clima en la última semana de febrero

El pronóstico del Servicio Meteorlógico Nacional (SMN) anunca que este domingo habrá buenas condiciones del tiempo pero comenzará a desmejorar hacia el lunes.

amba clima lluvia El Argentino Diarioa
El Argentino Diario

El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense cierra con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 29 de máxima.

Clima: cómo sigue el tiempo en el AMBA

Del mismo modo, el lunes podría retornar el mal clima. Se mantendría con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 28 grados.

Informate más

El martes regresa el buen tiempo: tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con temperaturas que serían de entre 19 y 31 grados.

Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

En tanto, en SMN emitió una alerta de amarilla por tormentas para este domingo y advirtió que hay 12 provincias afectadas. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que dicha advertencia implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El aviso rige para el oeste de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con acumulados previstos de entre 40 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.

Estos fenómenos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

alerta tormentas smn 22 de febrero 2026
El mapa de las alertas por tormentas para este domingo 22 de febrero.

El mapa de las alertas por tormentas para este domingo 22 de febrero.

Consejos y recomendaciones ante el aviso de alerta de tormentas y lluvias

De cara a este fenómeno, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

  • Limitar las salidas a lo estrictamente necesario.

  • Permanecer en construcciones cerradas.

  • Desconectar los electrodomésticos.

  • Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

  • Alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

  • Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

  • Cargar los celulares con anticipación.

  • Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

