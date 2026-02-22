Despidos, retiros voluntarios y suspensiones: crece el "ratio de sacrificio" del programa de Javier Milei

Más empresas se achicarán en las próximas semanas. Para Álvarez Ágis “podría transformarse en el principal obstáculo económico y político del Gobierno”.

El 2026 arrancó mal para los fabricantes locales. A finales del año pasado las expectativas estaban enfocadas en que, luego del proceso electoral, se disipara la volatilidad y se reactivara el consumo. Nada de eso ocurrió: la inflación no cede y los salarios no se recuperan.

Se vienen más despidos, retiros voluntarios y suspensiones en la industria . Para la consultora PxQ el cierre de la histórica planta de Fate es “una clara señal de que el ´ratio de sacrificio´ del programa antiinflacionario oficial es alto” y sugirió que “podría transformarse en su principal obstáculo económico y político” . El sector avícola anticipa una nueva crisis sectorial. Los empresarios metalúrgicos apuestan a una cláusula específica del acuerdo con Estados Unidos como salvaguarda al aluvión importador.

La consultora del respetado exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, viene reportando en distintos informes el elevado costo en materia de empleo del combo de apertura comercial y enfriamiento de la actividad. El análisis coloca en ese escenario al caso más resonante de la semana: el cierre de la histórica planta de neumáticos de la familia Madanes Quintanilla .

Sobre la base de 66.363 precios y 20 marcas de cubiertas , PxQ analizó la disyuntiva entre precios y fuentes de trabajo que implica la estrategia de apertura comercial. Las importaciones crecieron de u$s266 millones a u$s358 millones , el empleo sectorial cayó de 7.217 a 3.887 puestos y el precio bajó promedio de los neumáticos de u$s239 a u$s157 entre 2023 y 2025.

Este sector tiene sus particularidades y encuentra dificultades para competir con los fabricantes asiáticos no sólo en Argentina, pero hay algo del caso que se puede extrapolar a lo que ocurre en casi todo el sector productivo: la baja de precios no se explicó solo por la apertura, sino por la abundancia de oferta ante una demanda interna débil .

“Nosotros creíamos que luego de un 2025 donde los bienes durables le ganaron la pulseada al consumo masivo, en 2026 sería nuestra revancha, pero no está pasando”, le dijo a Ámbito la representante de una firma líder. Sobre el fin de la semana, la Universidad Di Tella reflejó el clima que se respira en las góndolas con una caída del 4,7% mensual del Índice de Confianza del Consumidor durante febrero.

Sin perspectivas de cambios significativos en el panorama, a las empresas no les queda otra salida que adaptarse a la nueva normalidad. Es el caso de una de las grandes firmas del sector bebidas que abrió retiros voluntarios para una de sus plantas de Zárate, donde emplea a unas mil personas. El número no está cerrado, pero esperan acortar su plantilla en alrededor de sesenta trabajadores.

Se acerca otra crisis sectorial

Cada vez se hace más complejo abonar la teoría oficial de los casos aislados. Ante cada mala noticia surge una explicación parcial o una conspiración. Las empresas que se achican, cierran o se encuentran en un estado de crisis se extienden territorialmente y pertenecen a distintos sectores de la economía. El próximo gran conflicto en estallar probablemente sea en el sector avícola.

Granja Tres Arroyos ingresó en los últimos días en un proceso preventivo de crisis, acumula más de $7.000 millones en cheques rechazados y adeuda compromisos con los productores locales. Durante 2025 salieron de la empresa unas 400 personas y entre los trabajadores ya saben que la merma continuará.

Las exportaciones avícolas no consiguen recuperarse: fueron apenas 170.000 toneladas en 2025, bien lejos del récord de 366.000 que data de 2013. En paralelo, según datos del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino, las importaciones alcanzaron las 25.000 toneladas, el punto más alto desde el año 2001. El combo de importaciones que suben y exportaciones que bajan abre una crisis estructural en el sector.

Por el lado de la industria pesada tampoco hay buenas noticias. Stellantis volvió a parar su planta de El Palomar hasta marzo y pagará durante este período el 70% de los salarios. En el sector automotriz las ventas se desplomaron y las exportaciones, principalmente hacia Brasil, no traccionan.

Los grandes metalúrgicos, que tuvieron un mal 2025, planifican el año 2026 y no ven perspectivas de mejora, ni en cuanto al volumen ni en cuanto a la rentabilidad. Con un panorama sombrío, miran dos cláusulas claves del acuerdo con Estados Unidos que podrían limitar las importaciones desde el mercado asiático: las que impiden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y las limitaciones para triangular mercadería.