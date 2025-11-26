El dólar oficial cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.420,51 para la compra y a $1.471,87 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 26 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 26 de noviembre
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.447,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar blue se ubicó en $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar CCL operó en $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar MEP cotizó a $1.480,68 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.513, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.717,92, según Binance.
