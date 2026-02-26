Economía de enero, con panorama ambiguo: prevén rebote en la industria y un fuerte repliegue del agro

En enero se diluyó el efecto de la cosecha de trigo, pero la industria mostró cierta mejora, aunque las perspectivas hacia adelante siguen siendo preocupantes.

Tras el sorpresivo dato positivo de diciembre , las primeras estimaciones para la economía de enero son ambiguas . El consenso es que la industria manufacturera tuvo una mejora , desde un piso muy bajo, y que el agro tuvo un retroceso , desde máximos históricos.

Este martes el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) registró su mayor crecimiento mensual en un año y medio durante diciembre ( +1,8% ). El agro explicó el grueso de esta variación, debido a la gran cosecha de trigo.

De este modo, la serie desestacionalizada del organismo tocó un máximo histórico, aunque excluyendo al sector agropecuario la actividad quedó todavía un 0,5% por debajo del nivel de febrero de 2025 , según el cálculo de la consultora Equilibra.

En términos interanuales se mantuvo la marcada heterogeneidad sectorial , con el agro, hidrocarburos, minería e intermediación financiera como claros ganadores, y la industria y el comercio como máximos perdedores. Mientras tanto, la construcción cortó la racha bajista, aunque está lejos de recuperar lo perdido durante el primer año del Gobierno de Javier Milei.

Respecto de enero (dato que el INDEC dará a conocer el mes que viene), Equilibra pronosticó un EMAE estable en términos interanuales , pero con una caída del 0,8% respecto de diciembre . Esto último responde a un retroceso mensual estimado del 8% en el agro , ya que la cosecha de trigo incide significativamente más en diciembre que en el primer mes del año.

"En el primer mes del año comienzan a cobrar importancia las campañas de maíz y girasol aparte de la de trigo, por lo que los datos récord del trigo se diluyen, a lo que sumamos una nueva contracción del sector ganadero", sumó al respecto Orlando Ferreres & Asociados.

En paralelo, esta entidad sostuvo que la industria cortó una racha de tres caídas mensuales al hilo en enero, al subir 1,2% versus diciembre. De todos modos, aclaró que "por la fuerte estacionalidad que presenta la industria en los primeros dos meses del año, es recomendable tomar el dato con reservas hasta tener el bimestre completo".

Pese al respiro de enero, Ferreres expresó en Radio 10 que “salvo en alimentos", el resto de la industria no da buenas señales. En ese sentido, remarcó que el sector viene sufriendo este viraje desde la "protección excesiva" hacia la desprotección actual y se ve sumamente afectada por la apreciación del tipo de cambio, en un contexto en el cual el Gobierno está encontrando dificultades para que la inflación baje del 2%.

Por su parte, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) adelantó un avance mensual del 2,1% en la industria. "Entre septiembre y noviembre pasados, la serie ajustada se colocó en mínimos, señalando potenciales puntos de giro para la fase contractiva de la industria iniciada en febrero de 2025. Al respecto, las señales que permiten anticipar una reversión de la fase cíclica de la industria son consistentes con una moderación en el ritmo de caída, aunque la difusión sectorial del retroceso de la producción se muestra elevada afectando al 65% de las actividades en el trimestre noviembre-enero", acotó.

En comparación con enero de 2025, subrayó una mejora del 4% en la producción de bienes de consumo no durable, impulsada por el rubro de alimentos. Por el contrario, la fabricación de bienes intermedios retrocedió 3,5%, arrastrada por insumos de la construcción, textiles, químicos y plásticos, y papel. Mientras tanto, la producción de bienes de capital y de bienes de consumo durable se derrumbaron 15,5% y 21,3%, respectivamente.

Las expectativas para la actividad económica hacia adelante

De cara a febrero, FIEL no fue tan optimista ya que el reciente cierre de la planta Fate daría lugar a un nuevo declive en la producción de neumáticos, mientras que en la industria automotriz se prevén paradas de plantas.

Hacia adelante, Equilibra remarcó que el EMAE anticipa un arrastre estadístico positivo de 0,8% para este año, por lo cual "si la economía sostiene el nivel de actividad alcanzado en el último cuarto del año pasado, el Producto Bruto Interno crecería 0,8% en 2026".