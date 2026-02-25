El Gobierno confirmó día y hora en la que Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias en el Congreso + Seguir en









La convocatoria fue oficializada a través del Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial. El Presidente hablará ante diputados y senadores en un mensaje que, estiman, se extenderá unos 30 minutos.

Milei va al Congreso y dará su discurso con los ejes para el 2026 del Gobierno en materia legislativa, política y económica. Prensa Senado - Charly Diaz Azcue

El Gobierno nacional ratificó que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación se realizará el domingo 1° de marzo a las 21. La ceremonia contará con el discurso del presidente Javier Milei, quien se presentará ante los 257 diputados, los 72 senadores y autoridades nacionales y provinciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La convocatoria fue formalizada esta madrugada mediante el Decreto 107/2026, difundido en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, el mensaje del mandatario tendría una duración aproximada de media hora.

JAVIER MILEI 1500 APERTURA SESIONES CONGRESO Será la tercera apertura de sesiones ordinarias del Congreso que Milei abrirá este domingo. Presidencia Un escenario atravesado por reformas El acto se realizará pocos días después del cierre del período de extraordinarias, en el que el oficialismo impulsó proyectos como la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral. En ese marco, ya logró la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la actual gestión.

Si bien La Libertad Avanza amplió su representación parlamentaria, no cuenta con mayoría propia. El oficialismo consolidó un bloque de 95 diputados y 21 senadores, y complementa ese esquema con el respaldo de aliados provinciales y bloques como el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.

Esa ingeniería legislativa permitió sancionar las principales iniciativas enviadas por el Ejecutivo. A su vez, el bloque peronista en el Senado podría reducirse a 25 integrantes tras la fractura que dio origen a un nuevo espacio, integrado por legisladores vinculados a gobernadores del norte del país.

Decreto 107/2026 milei sesiones ordinarias congreso 2026 El eje del discurso: el “Congreso más reformista” De acuerdo con fuentes oficiales, el mensaje presidencial estará centrado en la agenda de transformaciones que el Ejecutivo buscará profundizar durante 2026. Milei solicitó a cada ministerio y a la Jefatura de Gabinete al menos diez propuestas para nutrir su exposición. La estrategia oficial mantiene como eje la denominada “batalla cultural” y la consigna TMAP (“Todo Marcha Acorde Al Plan”), asociada al asesor Santiago Caputo. En ese marco, el objetivo es consolidar la idea de avanzar hacia “el Congreso más reformista de la historia”. Entre los proyectos que podrían ocupar un lugar central figuran la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una eventual Ley de Libertad Educativa con sistema de vouchers, una nueva ley de boleta única y la revisión de la norma de financiamiento de los partidos políticos vigente desde 2009. También aparece en la agenda la intención de eliminar de manera definitiva las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y avanzar en reformas vinculadas al sistema político. Ausencias y clima interno Tras el acto en el Palacio Legislativo, está previsto un encuentro reservado en la Quinta de Olivos con diputados, senadores, ministros y funcionarios de La Libertad Avanza. Martín Menem Victoria Villarruel Bartolomé Abdala Entre las novedades, se confirmó que la vicepresidenta Victoria Villarruel no participará del evento posterior, en línea con ausencias anteriores. La relación entre ambos continúa atravesando tensiones políticas.