26 de febrero 2026 - 08:48

El Gobierno liberó pesos al mercado y el dólar repuntó de mínimos: ¿cómo seguirá la dinámica?

Tras la decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija, se liberaron pesos y el dólar rebotó desde mínimos de casi dos meses.

A cuánto cotiza el dólar este jueves 26 de febrero.

La caución en pesos a un día, que había operado entre 26% y 32% TNA, se desplomó hasta cerrar en torno al 10% anual, reflejando la volatilidad de las tasas. Operadores de la plaza señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija redujo la absorción de pesos, lo que presionó a la baja las tasas cortas y, en paralelo, incentivó una mayor demanda de cobertura cambiaria.

Informate más

En ese contexto, el tipo de cambio mayorista avanzó por segunda rueda consecutiva luego de operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario. Cerró en $1.399 para la venta, tras incrementarse $10 el martes y otros $18,5 el miércoles. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.407, mientras que en el Banco Nación alcanzó los $1.415.

En los dólares financieros también se observaron movimientos alcistas: el MEP subió y se ubicó en torno a $1.410, mientras que el contado con liquidación (CCL) escaló hacia la zona de $1.450. El rebote interrumpió una racha mayormente bajista que se había extendido durante buena parte del verano.

En los dólares financieros también se observaron movimientos alcistas

Por qué los mercados ven baja volatilidad en el dólar

El descenso del dólar respondió a varios factores: una liquidación sostenida del agro, emisiones de deuda corporativa y provincial que aportaron divisas y tasas reales en pesos todavía atractivas, que impulsaron estrategias de carry trade.

Sin embargo, la reciente decisión del Ministerio de Economía modificó el equilibrio de corto plazo. Al no absorber pesos vía instrumentos a tasa fija, parte de esa liquidez encontró como destino la cobertura cambiaria, presionando sobre las cotizaciones. Sin embargo, en la licitación del miércoles, el Gobierno volvió a liberar pesos al mercado que probablemente se destinen a otros instrumentos, además del dólar.

“Con el tipo de cambio oficial alejándose de la banda superior, hoy no vemos drivers claros para una suba en el corto plazo. Sin embargo, tampoco sería saludable que continúe apreciándose demasiado, porque podría empezar a afectar la competitividad frente a los principales socios comerciales”, puntualizó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital.

“La baja en las tasas en pesos, ante el repunte de las Lecap por la decisión de no incluir instrumentos de tasas fija en la menú de la licitación, revierte la dinámica descendente del dólar mayorista y así es que va regresando rápidamente a los $1.390. Ocurre que los operadores interpretan dichas señales como una decisión monetaria de reducir las tasas, a fin de aliviar el costo financiero de los agentes económicos, y apuntando a ayudar a la inflación y la actividad”, agregó Gustavo Ber.

