Javier Milei volvió a arremeter contra empresarios: "Han dejado en evidencia al sistema corrupto" + Seguir en









El Presidente volvió a apuntar contra diferentes empresarios locales. Al frente de la "batalla cultural", apuntó contra el CEO del Grupo Techint Paolo Rocca; Javier Madanes Quintanilla, de Fate y Aluar; y Roberto Méndez,de Neumen.

El presidente Javier Milei reavivó la disputa contra un sector del empresariado argentino a través de un mensaje que compartió en su cuenta oficial de X este jueves por la mañana. Allí, aseguró que las intervenciones y reclamos de distintos sectores "han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su tuit, el Jefe de Estado apuntó específicamente contra tres empresarios: Paolo Rocca (Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) y Roberto Méndez (Neumen). Con algunos de ellos ya había mantenido fuertes cruces en el pasado.

Javier Milei reavivó su disputa contra un sector del empresariado argentino Una vez más, el propio Presidente lideró la disputa social que el Gobierno estableció al inicio de su gestión en diciembre de 2023. El libertario compartió su mensaje en X bajo el título "batalla cultural".

"Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días", expresó Milei al referirse de Rocca, Madanes Quintanilla y Méndez, respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2026980750453551502&partner=&hide_thread=false BATALLA CULTURAL

Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de… — Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026 Las declaraciones del Presidente surgieron en respuesta al CEO de Neumen quien admitió que, anteriormente, los neumáticos estaban caros, algo que posibilitó rentabilidades altas posibilitadas gracias a las restricciones a las importaciones.

En detalle, el empresario aseguró: "Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo". Además, Mendéz valoró los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, explicó. Noticia en desarrollo-.