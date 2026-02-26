Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 26 de febrero

Live Blog Post

Los fondos ETF globales alcanzaron un nuevo récord de u$s20,64 billones

Por Jorge Herrera

En momentos en que los mercados y los inversores rotan carteras, recalculan posiciones y proyecciones y debaten el fin de la burbuja tecnológica sobre la inteligencia artificial (IA) los últimos datos de enero pasado muestran que las apuestas continúan y uno de los beneficiados, o mejor dicho, que sigue captando el interés inversor son los fondos ETF globales que en el arranque el 2026 ya marcaron un nuevo récord de activos invertidos de más de 20 billones de dólares (algo así como 35 veces el PBI argentino).

La información proveniente de Londres muestra que durante enero pasado el negocio de los ETF registró entradas netas globales de 150.410 millones de dólares, según datos de la consultora especializada ETFGI. Con esta performance los activos invertidos en la industria global de ETF alcanzaron un nuevo récord histórico de 20,64 billones de dólares a finales del mes pasado, superando la marca anterior de 19,85 billones de fines del 2025. De modo que los activos en cuestión aumentaron un 4% en lo que va del año, de acuerdo con el relevamiento de la consultora sobre la base de obtenidos de patrocinadores de ETF/ETP, bolsas, presentaciones regulatorias, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, fuentes públicas y datos propios.

