26 de febrero 2026 - 09:43

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 26 de febrero

Minuto a minuto, el precio del dólar.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial profundizó la suba de la jornada previa y avanzó hasta los $1.399 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) se ubicó a $1.415 para la venta, en tanto, el dólar blue cotizó a $1.440.

La secretaría de Finanzas dio a conocer el miércoles los resultados de una licitación de deuda muy esperada por el mercado, ya que debutaba el nuevo bono en dólares (AO27). En concepto de ese título, el Tesoro logró completar el cupo de u$s150 millones que se había propuesto por subasta. La tasa que convalidó el Gobierno fue del 5,74% anual, en términos nominales, y del 5,89% en términos efectivos. Asimismo, el bono vence el 29 de octubre de 2027.

De acuerdo a la comunicación oficial de la cartera que está bajo la órbita de Luis Caputo, este jueves habrá una segunda ronda para colocar un adicional de hasta u$s100 millones. El objetivo final es conseguir unos u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados.

Bitcoin trepa hasta u$s68.000 gracias a una liquidación masiva en posiciones cortas

El mercado de criptomonedas extiende sus ganancias este jueves. Bitcoin (BTC) recupera 4,3% y sube hasta u$s68.166,64, gracias a señales positivas de Wall Street y la liquidación de posiciones cortas.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) gana 7,4% hacia u$s2.061,70. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, con un crecimiento liderado por Cardano (ADA) del 7,7%, y Solana (Sol) del 4,8%.

El Gobierno liberó pesos al mercado y el dólar repuntó de mínimos: ¿cómo seguirá la dinámica?

dollar-7948837_1280 (1)

La decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó desde los mínimos recientes.

La caución en pesos a un día, que había operado entre 26% y 32% TNA, se desplomó hasta cerrar en torno al 10% anual, reflejando la volatilidad de las tasas. Operadores de la plaza señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija redujo la absorción de pesos, lo que presionó a la baja las tasas cortas y, en paralelo, incentivó una mayor demanda de cobertura cambiaria.

Los fondos ETF globales alcanzaron un nuevo récord de u$s20,64 billones

Por Jorge Herrera

En momentos en que los mercados y los inversores rotan carteras, recalculan posiciones y proyecciones y debaten el fin de la burbuja tecnológica sobre la inteligencia artificial (IA) los últimos datos de enero pasado muestran que las apuestas continúan y uno de los beneficiados, o mejor dicho, que sigue captando el interés inversor son los fondos ETF globales que en el arranque el 2026 ya marcaron un nuevo récord de activos invertidos de más de 20 billones de dólares (algo así como 35 veces el PBI argentino).

La información proveniente de Londres muestra que durante enero pasado el negocio de los ETF registró entradas netas globales de 150.410 millones de dólares, según datos de la consultora especializada ETFGI. Con esta performance los activos invertidos en la industria global de ETF alcanzaron un nuevo récord histórico de 20,64 billones de dólares a finales del mes pasado, superando la marca anterior de 19,85 billones de fines del 2025. De modo que los activos en cuestión aumentaron un 4% en lo que va del año, de acuerdo con el relevamiento de la consultora sobre la base de obtenidos de patrocinadores de ETF/ETP, bolsas, presentaciones regulatorias, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, fuentes públicas y datos propios.

El dólar oficial tuvo el avance diario más importante desde noviembre de 2025: ¿empezará el rebote?

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y marcó su segunda suba al hilo luego de una racha mayormente bajista. Así, el tipo de cambio mayorista marcó su mayor alza diaria desde noviembre del 2025. El movimiento reactivó el debate en el mercado: ¿la divisa norteamericana encontró un piso o se trata de una pausa dentro de una tendencia descendente más contundente a la espera de la liquidación del agro?

