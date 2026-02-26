Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 26 de febrero

El dólar oficial profundizó la suba de la jornada previa y avanzó hasta los $1.399 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) se ubicó a $1.415 para la venta, en tanto, el dólar blue cotizó a $1.440.
Bitcoin trepa hasta u$s68.000 gracias a una liquidación masiva en posiciones cortas
El mercado de criptomonedas extiende sus ganancias este jueves. Bitcoin (BTC) recupera 4,3% y sube hasta u$s68.166,64, gracias a señales positivas de Wall Street y la liquidación de posiciones cortas.
En esa misma línea, Ethereum (ETH) gana 7,4% hacia u$s2.061,70. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, con un crecimiento liderado por Cardano (ADA) del 7,7%, y Solana (Sol) del 4,8%.
Dejá tu comentario