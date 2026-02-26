Tras 445 días, Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela

Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez avanza con la liberación de presos políticos, este jueves la esposa del gendarme argentino detenido hace 445 días reveló que mantuvo una comunicación. "Lo queremos libre" posteó en sus redes sociales.

La esposa del gendarme Nahuel Gallo confirmó este jueves que por primera vez pudo comunicarse con él tras 445 días de detención en Venezuela , un contacto que le “volvió el alma al cuerpo ” , según escribió en sus redes sociales. El hecho rompe con una incomunicación de un año y medio.

María Alexandra Gómez relató que Gallo la llamó para decirle que “seguía fuerte” y que la familia debe mantenerse firme. “ Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia ”, añadió en su publicación en X , donde también incluyó el hashtag #LibertadParaNahuelYA .

El gendarme argentino se encuentra detenido desde diciembre de 2024 en la cárcel El Rodeo 1 , en Caracas, en el marco de un caso que generó tensión diplomática entre Argentina y Venezuela y que fue denunciado por Buenos Aires como una detención arbitraria.

La llamada se produjo luego de que surgieran denuncias de gritos de auxilio desde el interior de la prisión , donde Gallo también se sumó a una huelga de hambre junto a otros presos políticos en reclamo de libertad.

La familia y organizaciones de derechos humanos siguen reclamando su liberación , mientras la Argentina continúa gestiones diplomáticas para su regreso.

Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes.

Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA



Nahuel Gallo y otros detenidos iniciaron una huelga de hambre en Venezuela

Un grupo de presos, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, inició una huelga de hambre en diferentes unidades penitenciarias de Venezuela en reclamo por no ser incluidos en la amnistía que el gobierno de Delcy Rodríguez aplicó a detenidos políticos. Las protestas además incluyen exigencias para la mejora en las condiciones de detención y atención de sus planteos personales, según fuentes cercanas a los internos y familiares.

El movimiento comenzó en las últimas horas y se replica en varios penales del país, donde los participantes exigen, entre otras cuestiones, mejores condiciones de reclusión, acceso a tratamientos médicos, garantías de seguridad y el tratamiento adecuado de sus causas judiciales.

Familiares y allegados de los huelguistas difundieron imágenes y mensajes a través de redes sociales denunciando el deterioro físico de algunos participantes y alertando sobre posibles consecuencias para la salud si no se entabla un diálogo con las autoridades competentes.

Elisa Trotta, exembajadora del Gobierno interino de Venezuela que encabezó Juan Guaidó, quien explicó que las noticias sobre Gallo surgieron luego de que familiares de los detenidos “lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos en el centro de tortura Rodeo 1”.

“Los presos informaron que Nahuel Gallo se mantiene en huelga de hambre. Lo que le suceda es responsabilidad del régimen de Delcy Rodríguez”, explicó Trotta, abogada, diplomática y activista de derechos humanos.

nahuel gallo Gallo lleva más de un año detenido. Archivo

Nahuel Gallo está detenido desde diciembre de 2024

Nahuel Gallo se encuentra detenido ilegalmente desde diciembre de 2024 y espera su libertad luego de la promulgación de la Ley de Amnistía, que por ahora solo se aplica a los venezolanos. Su mujer, María Alejandra Gómez, explicó que solo levantará la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional.

Este caso marcó un antes y un después en la ya tensa relación entre la administración de Javier Milei y la de su par venezolano Maduro. Argentina, bajo la representación del embajador en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” y solicitó el arresto de Maduro y de la mano derecha mandatario, Diosdado Cabello.

A su vez, tanto la familia del gendarme como el gobierno nacional denunciaron que Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su familia. Según autoridades venezolanas, quedó imputado bajo los cargos de presunta "vinculación a acciones terroristas" y “espionaje”.