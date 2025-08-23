El dólar oficial cotizó en $1.294,81 para la compra y a $1.337,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 23 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 23 de agosto
El dólar global cayó fuerte y las acciones se dispararon ante las señales de un posible próximo recorte de tasas la Fed
El dólar blue se vendió a $1.345, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Las reservas brutas internacionales subieron u$s19 millones para ubicarse en los u$s41.499 millones. Se trató de la primera variación positiva en seis jornadas. El acumulado semanal dio un retroceso de u$s408 millones.
Por su parte, la tasa nominal anual de los plazos fijos mayoristas (Tamar) cerró en el 59,25%, 0,45 puntos porcentuales por encima del valor del miércoles. En términos efectivos, el rendimiento es del 78,18%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 23 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.321, $6 por encima del cierre previo.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, sábado 23 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.345 y la brecha con el oficial minorista se ubicó en el 1,8%.
Valor del MEP hoy, viernes sábado 23 de agosto
El dólar MEP opera a $1.328,37 y el spread con el oficial se ubica en 0,6%.
Valor del dólar CCL hoy, sábado 23 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.332,10 y la brecha se posiciona en 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 23 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 23 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.326,60, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 23 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.604, según Binance.
