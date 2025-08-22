El S&P Merval sube en sintonía con mercados globales tras definiciones clave sobre la Fed

Los activos argentinos que vienen de varias jornadas con alta volatilidad, ahora se le suma un dato extra, qué sucederá con la tasa de referencia de la Fed de Estados Unidos.

La renta variable local sube en sintonía con los mercados globales tras definiciones clave sobre la Fed, esto sucede, sin embargo, en el marco de una semana con alta volatilidad en el mercado global producto de las altas tasas de interés y las modificaciones que el Banco Central hizo sobre los encajes que pesan sobre los bancos.

El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) , Jerome Powell , planteó durante su discurso inaugural en Jackson Hole , la posibilidad de un recorte en las tasas de interés en septiembre, debido a los "riesgos cambiantes" en la economía norteamericana. Sin embargo, enfatizó el bajo nivel desempleo, pese a los malos datos del mercado de trabajo en julio.

En ese marco, el S&P Merval sube 1,6% a 2.136.266,030 puntos básicos. Las acciones líderes que más suben son Banco Macro (+3,8%), Grupo Supervielle (+2,9%). Entre los ADRs , en tanto, los que más suben son Cresud y Pampa Energía con el 2,3% y 1,6%, respectivamente.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares que arrancaron operando a la baja en la plaza extranjera, suben hasta 1,7% de la mano del Global 2041 , y le siguen de cerca el Global 2035 (+1,2%), y el Global 2038 (+1,2%).

En la jornada previa, los bonos en dólares volvieron a caer mientras se notó sobre el cierre de la rueda una fuerte demanda de Lecaps, por lo cual en el mercado advirtieron una presunta intervención oficial para bajar tasas .

Todo esto sucedió luego de que la oposición lograra anular el veto a la emergencia en discapacidad y aprobar la distribución de ATN, aunque el oficialismo pudo blindar el aumento de las jubilaciones.

En cuanto a los instrumentos en pesos, la nota la dieron las Lecaps y los Boncaps, que hacia el final de la rueda exhibieron fuertes subas en sus cotizaciones. PPI sostuvo que "todo parecería indicar que el Banco Central (BCRA) habría intervenido para apoyar a los bonos de tasa fija en pesos, generando una fuerte presión sobre todo el tramo largo de la curva". "Las dos Lecaps con vencimiento a noviembre treparon 1,1%, dejando sus TEM en 3,8%", detallaron.

"Venía siendo otro día de sangría absoluta para la curva pesos, hasta que a eso de las 15 hs apareció un jugador muy fuerte en la Lecap S10N5, que pagaba un precio alto por fuera de la curva (3,80% aproximadamente de Tasa Efectiva Mensual) cuando instrumentos similares estaban en 4,20%", agregaron desde Invertir en Bolsa.

"A raíz de ello, comenzamos también a ver mucho volumen en el Boncaps T13F6 por ejemplo y la curva comenzó a ponerse verde. La duda que nos surge es: ¿habrá sido el Banco Central (BCRA) o bien el tesoro con los pesos que tiene en el BCRA quien salió a pagar?", acotaron.