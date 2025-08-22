Allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería por presuntas coimas: encontraron sobres con u$s240.000

Fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular, pero no fue encontrado. En la camioneta del dueño la droguería secuestraron dinero.

Los allanamientos fueron ordenados a raíz de la denuncia presentada en al Justicia tras darse a conocer los audios.

La justicia dispuso allanamientos en la causa en la que se investiga una trama de corrupción destapada por la difusión de los audios que denuncian supuestas coimas cobradas por la hermana del presidente, Karina Milei , que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

En detalle, trata de una veintena de procedimientos que comenzaron en la madrugada de este viernes. Fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular pero no fue encontrado.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Franco Picardi pidió los allanamientos que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina , que está denunciada en la causa. También en domicilios vinculados a los dueños de la droguería que pertenece a Eduardo Kovalivker.

Los 14 procedimientos comenzaron anoche. En detalle, se logró el secuestro de abundante material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa.

Avda. Hipólito Yrigoyen 1447 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad -, Resultado Negativo

Calle Ramsay 2250 CABA – Agencia Nacional de Discapacidad. Resultado: Se secuestraron (6) solicitudes de gestión de pagos total (42) fojas y (1) foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $ 10.828.052.146;

Calle Monroe 801, CABA – Laboratorio Droguería Suizo Argentina. Resultado: Se procedió al secuestro de (15) QUINCE CAJAS conteniendo en su interior documentación de interés para la causa, y (01) UN PENDRIVE que también contiene en su interior información de interés para la causa

Nordelta Barrio La Isla, lote 6, con el secuestro de U$S 266.000 y $ 7.000.000, el teléfono celular del imputado y su pasaporte.

Nordelta Lote 180 - Barrio El Golf – Nordelta. PBA. Resultado: No hay moradores.

La investigación se inició a partir de una denuncia tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar a manos de funcionarios. Tras ordenar las medidas, se dispuso el secreto de sumario en la causa.

Diego Spagnuolo

Se denunció a una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Tras explotar el escándalo, el Gobierno decidió despedir al abogado y designó a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los audios del supuesto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

El escándalo que preocupa a Casa Rosada surgió luego de que el periodista Mauro Federico revelara en el programa Data Clave audios donde se expone a supuestos operadores de la ANDIS que intentaban buscar dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

En los mensajes atribuidos al exfuncionario, se detalla cómo los operadores de la agencia le pedían dinero a empresas proveedoras del Estado. Se denuncia que uno de los sectores con mayor presencia en estas operatorias para acceder a contratos oficialeses es el rubro de medicamentos.

En los audios que se atribuyen a Spagnuolo se logra escuchar: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

image Karina Milei y Diego Spagnuolo, juntos en la campaña presidencial 2023.

Más adelante, la grabación refleja: "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria". Según reveló el propio Spagnuolo en otro fragmento, ese 8% ronda los u$s500.000 y u$s800.000 mensuales.

A su vez, señaló que el entramado no sólo estaba vinculado al área farmacéutica sino también a internaciones y transporte. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, lanzó.