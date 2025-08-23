Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 23 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.325 para la compra y a $1.345 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La brecha con el tipo de cambio oficial terminó en el 1,8% .

El dólar minorista escaló a $1.337,23 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.335 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.321 , $6 por encima del cierre previo .

El dólar MEP cotiza a $1.329,08 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.333,81 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 23 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 23 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.317,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 23 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.635, según Binance.