Senado: la oposición busca convertir en ley la emergencia para el Garrahan y el financiamiento de universidades







Tras el rechazo de cinco decretos de Javier Milei, la oposición busca avanzar con la sanción de las iniciativas que amplían partidas presupuestarias para mejoras salariales y gastos de funcionamiento en ambos sectores.

La oposición busca sancionar dos leyes resistidas por Milei. Senado

Luego de rechazar cinco decretos presidenciales oficializados por las facultades delegadas, la oposición en el Senado desafía la agenda económica y fiscal del Gobierno con proyectos que aumentan fondos para hospitales pediátricos y universidades nacionales. Ambos llegan con aprobación de Diputados, por lo que este jueves podrían convertirse en ley. De ser así, el presidente Javier Milei prometió vetar las dos propuestas, por atentar contra el "déficit cero".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de que el Senado avanzara con el rechazo a cinco decretos presidenciales, al igual que hizo la Cámara de Diputados dos semanas atrás, la Cámara que preside Victoria Villarruel debate las dos iniciativas que avanzaron en esa misma sesión, a instancias de la oposición. Y que, una vez más, van a contramano de la "motosierra" presidencial.

En primer lugar, la oposición busca sancionar el proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

En Diputados, el texto consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

"Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido ni un aula, los docentes y no docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo. La educación universitaria es la forma para generar movilidad social ascendente", dijo Eduardo "Wado" de Pedro, senador de Unión por la Patria, al defender la iniciativa.

Emergencia para el Garrahan El otro proyecto que se votará es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año. La iniciativa, que busca atender los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1958391951826313720&partner=&hide_thread=false 354.299 chicos de TODO el país fueron atendidos en el Garrahan en el 2024

Este jueves 21 de agosto se tratará la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Infantil.

Senadores de TODAS las provincias: ¡los niños que ustedes representan NECESITAN que sea Ley! pic.twitter.com/t3Jem5kywG — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) August 21, 2025 Así como también, la iniciativa establece "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. La media sanción en la Cámara baja tuvo 158 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones. En el inicio de la sesión, se rechazaron por mayoría los decretos que intervinieron organismos públicos: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También confrontaron contra decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV). Seguí en vivo Embed - SESIÓN 21-08-25