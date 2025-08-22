Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este viernes 22 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.479,23 para la compra y a $1.563,56 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.623,75 para la compra y a $1.654,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.029,53.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.315 , $14 por encima del cierre previo .

El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial minorista se ubicó en el 1,9%.

Valor del MEP hoy, viernes 22 de agosto

El dólar MEP operó a $1.321,87 y el spread con el oficial se ubicó en 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 22 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.324,36 y la brecha se posicionó en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.323,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.218, según Binance.