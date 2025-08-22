Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 22 de agosto

Las acciones y los bonos argentinos suben tras un mejor humor global ante el el discurso que dio Jerome Powell, el titular de la Fed, en Jackson Hole, y que abrió la puerta a una baja en la tasa de interés en septiembre. Pese a esto pesan sobre el mercado local la volatilidad en las tasas de interés y un nuevo avance de los tipos de cambios.
Powell abre la puerta en Jackson Hole a un recorte de tasas en septiembre
El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, planteó durante su discurso inaugural en Jackson Hole, la posibilidad de un recorte en las tasas de interés en septiembre, debido a los "riesgos cambiantes", en particular en el mercado de trabajo norteamericano. Pese a la cautela en sus declaraciones, el mercado tomó la novedad con euforia, dando por sentada una reducción de las tasas.
