Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 22 de agosto

Powell abre la puerta en Jackson Hole a un recorte de tasas en septiembre

El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, planteó durante su discurso inaugural en Jackson Hole, la posibilidad de un recorte en las tasas de interés en septiembre, debido a los "riesgos cambiantes", en particular en el mercado de trabajo norteamericano. Pese a la cautela en sus declaraciones, el mercado tomó la novedad con euforia, dando por sentada una reducción de las tasas.