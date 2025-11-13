Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 13 de noviembre

El dólar oficial cotizó el miércoles a $1.413 para la venta, mientras que el blue se vendió a $1.435. En tanto, los bonos en dólares cerraron con mayoría de subas y las acciones subieron hasta 4,5%.
Wall Street: el Dow Jones marcó otro máximo histórico, pero el Nasdaq volvió a caer
Pese al renovado optimismo en Wall Street por el inminente levantamiento del "shutdown" del gobierno norteamericano, el sector tecnológico flaqueó promediando la jornada. El Dow Jones se mantuvo en máximos históricos, impulsada por un giro de los inversores, que se deshicieron de sus inversiones tecnológicas y se centraron en acciones de primera línea.
