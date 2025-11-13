SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
13 de noviembre 2025 - 09:12

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 13 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó el miércoles a $1.413 para la venta, mientras que el blue se vendió a $1.435. En tanto, los bonos en dólares cerraron con mayoría de subas y las acciones subieron hasta 4,5%.

El mercado extiende la tendencia positiva tras las elecciones generales, luego de la confirmación de que el Tesoro de los EEUU ya activó parte del swap que otorgó a la Argentina. En tanto, el foco del mercado sigue estando en el Presupuesto 2026 que se votará antes de fin de año y la acumulación de dólares del Tesoro.

Wall Street: el Dow Jones marcó otro máximo histórico, pero el Nasdaq volvió a caer

Pese al renovado optimismo en Wall Street por el inminente levantamiento del "shutdown" del gobierno norteamericano, el sector tecnológico flaqueó promediando la jornada. El Dow Jones se mantuvo en máximos históricos, impulsada por un giro de los inversores, que se deshicieron de sus inversiones tecnológicas y se centraron en acciones de primera línea.

El dólar navega en niveles preelectorales y el Gobierno defiende el esquema de bandas

En busca de reforzar su posición ante el FMI, el Gobierno acelera la compra de dólares por parte del Tesoro, aprovechando la poca demanda por el dólar que opera en niveles preelecciones. De acá a diciembre, el Gobierno deberá conseguir entre u$s10.000 y u$s11.000 millones para cumplir la meta al cerrar el año, pero probablemente se pida un weiver.

Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 13 de noviembre

El dólar blue bajó $5 a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 13 de noviembre

El dólar oficial bajó a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.382,64 para la compra y a $1.433,92 para la venta.

