Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 13 de noviembre

El dólar oficial cotizó el miércoles a $1.413 para la venta, mientras que el blue se vendió a $1.435. En tanto, los bonos en dólares cerraron con mayoría de subas y las acciones subieron hasta 4,5% .

El mercado extiende la tendencia positiva tras las elecciones generales, luego de la confirmación de que el Tesoro de los EEUU ya activó parte del swap que otorgó a la Argentina. En tanto, el foco del mercado sigue estando en el Presupuesto 2026 que se votará antes de fin de año y la acumulación de dólares del Tesoro.