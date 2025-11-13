El dólar blue bajó $5 a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 13 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: bajaron el dólar mayorista, CCL y MEP, mientras bonos y ADRs subieron
El dólar blue bajó por primera vez en la semana
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 13 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $1 a $1.412.
Valor del CCL hoy, jueves 13 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.473,91 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 13 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.451,89 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 13 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 13 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 13 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s101.605, según Binance.
