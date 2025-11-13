Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 13 de noviembre

El dólar oficial bajó a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.382,64 para la compra y a $1.433,92 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $1 a $1.412.
El dólar blue cedió a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
El dólar CCL opera en $1.473,91 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.
El dólar MEP cotiza a $1.451,89 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472, según Bitso.
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s101.605, según Binance.
