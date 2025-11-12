La inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses, según INDEC

Se trató del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8%, y marcó su cuarta aceleración mensual consecutiva. Se destacaron los avances en Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%).

La inflación de octubre se aceleró al 2,3% desde el 2,1% de septiembre y acumula un incremento de 24,8% entre los primeros diez meses de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Entre los rubros que más aumentaron en el décimo mes del año, se destacaron Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%).

Se trató del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8%, y marcó su cuarta aceleración mensual consecutiva. La variación interanual alcanzó el 31,3% , marcando su valor más bajo desde julio de 2018 cuando alcanzó el 31,2%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (+2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (+2,6%) e IPC núcleo (+2,2%).

La suba de alimentos y bebidas (+2,3%) fue la que mayor incidencia tuvo en el promedio del IPC. "Se destacó el aumento en la fruta. Para noviembre, esperamos que esta categoria vuelva a superar el 2%, impulsada por las subas en la carne y el arrastre de precios en verdulería ", señaló Leila Garcia Keiman, economista de Econviews , en diálogo con Ámbito.

"Después del piso alcanzado en mayo 2025 (1,5%), la inflación general se aceleró todos los meses. La inflación núcleo encontró este piso en julio y después volvió a niveles en torno al 2%, poniendo en evidencia que la inercia sigue siendo un factor importante que, aun con la actividad estancada, dificulta la convergencia a niveles de inflación más bajos", analizaron desde LCG .

inflacion

Dentro del rubro de Transporte se destacaron las alzas de los autos, combustibles y transporte público, mientras que en Viviendas, agua, electricidad y otros combustibles se aceleró el incremento de alquileres y servicios públicos hasta 4,7% y 5,3%, respectivamente en las diferentes regiones.

En esa línea, desde Inquilinos Agrupados enfatizaron que "los alquileres de vivienda triplican la inflación en el período octubre 24/octubre 25", al escalar hasta 152,8% en la Patagonia. Todas las regiones superaron el 100%, excepto el Gran Buenos Aires (GBA) donde el aumento se unicó en el 87,3%.

aumento de alquileres

"Como en los últimos meses, la inflación mostró escasa sensibilidad a los movimientos del tipo de cambio. La inflación de bienes subió a 2,3%, desde 1,4% en julio, pese a la marcada volatilidad cambiaria", remarcaron desde Adcap Grupo Financiero.

Por su parte, Clara Alesina, analista económica de Fundación Libertad y Progreso, expresó: "El dato refleja el impacto del contexto electoral, caracterizado por mayor incertidumbre y una fuerte búsqueda de cobertura ante eventuales cambios. Esto generó presión sobre el tipo de cambio y el riesgo país, factores que impulsaron los precios a la suba".

"En promedio, el tipo de cambio financiero aumentó 4,5% durante el mes, contribuyendo a la aceleración. También incidieron los aumentos estacionales, que crecieron 2,8%, el mayor ritmo en tres meses, mientras que los precios regulados avanzaron 2,6%, en línea con los incrementos previos", añadieron.

Expectativa para noviembre

De cara a noviembre, "podría persistir cierto rezago del impacto cambiario", marcaron desde la Fundación Libertad y Progreso, aunque reconocieron que "el resultado electoral reforzó la confianza en la continuidad del programa económico".

"Para noviembre esperamos -dijeron desde LCG- mayores aumentos de regulados que en octubre, aunque la mayor estabilidad cambiaria daría respiro en rubros como Alimentos y Bebidas compensando efectos. Para los próximos meses proyectamos niveles de inflación todavía en la zona del 2%, consistentes con una inflación del 31% anual medida a diciembre".

"En el corto plazo, expectativas de depreciación moviéndose a la baja y el spot alejándose del techo de la banda (hoy cerró un 6,7% por debajo) restarán presión sobre precios. Lo mismo aplica con la actividad moviéndose muy débilmente y con el disciplinamiento que impone la apertura de las importaciones. Ambos factores, limitan el traslado a precios de cualquier suba de costos, muchas veces yendo contra márgenes de rentabilidad del sector minorista", añadieron desde LCG.