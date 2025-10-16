SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
16 de octubre 2025 - 10:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 16 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $30 el miércoles 15 de octubre y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El dólar oficial volvió a subir el miércoles, pese a la confirmación del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de que Washington intervino nuevamente en el mercado comprando pesos. En medio de la fuerte volatilidad, la divisa superó los $1.400 en el Banco Nación. El funcionario estadounidense dijo además que el salvataje de la Casa Blanca a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones, lo que impulsó a las acciones, mientras que los bonos operaron con altibajos.

Al mismo tiempo, el Tesoro argentino renovó apenas el 45,7% de los vencimientos y liberó al mercado más de $2 billones para mejorar la presión de liquidez y que bajen las tasas a un día.

Live Blog Post

Santiago Bausili dijo que se llegó a un "acuerdo marco" del swap con EEUU, pero no confirmó cuándo se activará

El titular del BCRA defendió el esquema de bandas y subrayó que "hay una enorme demanda de cobertura que está fuera de proporción. Esperemos que se revierta después del 26 de octubre".

Live Blog Post

Salvataje de EEUU a la Argentina: las seis claves que se analizan en Washington

Por Jorge Herrera

¿El respaldo financiero de Trump ayudará a Milei a cambiar la suerte de Argentina, que ya se ha gastado más de u$s50.000 millones del FMI? Pese a las garantías de los funcionarios estadounidenses, existe escepticismo respecto a que Argentina pueda lograr un resultado diferente con este swap de divisas. Un hombre del establishment explica los pros y contras del rescate.

Live Blog Post

Deuda: el Tesoro renovó apenas el 45,7% de los vencimientos y liberó al mercado más de $2 billones

Por Carlos Lamiral

El mercado venía anticipando que el Tesoro iba a tener un nivel de rollover inferior a partir de las ventas de dólares que está haciendo el Gobierno, que secaron la plaza de pesos. Hubo un salto muy fuerte de la tasa. Solo se negociaron dólar linked.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 16 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $20 (+1,5%) y cerró a $1.380.

