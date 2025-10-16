Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 16 de octubre

El dólar blue subió $30 el miércoles 15 de octubre y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El dólar oficial volvió a subir el miércoles, pese a la confirmación del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de que Washington intervino nuevamente en el mercado comprando pesos. En medio de la fuerte volatilidad, la divisa superó los $1.400 en el Banco Nación. El funcionario estadounidense dijo además que el salvataje de la Casa Blanca a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones, lo que impulsó a las acciones, mientras que los bonos operaron con altibajos.