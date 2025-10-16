Salvataje de EEUU a la Argentina: las seis claves que se analizan en Washington Por Jorge Herrera







¿El respaldo financiero de Trump ayudará a Milei a cambiar la suerte de Argentina, que ya se ha gastado más de u$s50.000 millones del FMI? Pese a las garantías de los funcionarios estadounidenses, existe escepticismo respecto a que Argentina pueda lograr un resultado diferente con este swap de divisas. Un hombre del establishment explica los pros y contras del rescate.

Bessent y Caputo. El rescate despierta tanto críticas como interrogantes en Estados Unidos.﻿

El manifiesto apoyo político y ahora financiero de la administración de Donald Trump para con su colega argentino, Javier Milei, sigue despertando tanto críticas como interrogantes en Estados Unidos. Consideran que el anunciado swap de divisas de u$s20.000 millones del Tesoro de EEUU, no es otra cosa que una línea de crédito de emergencia, siendo el primer rescate a gran escala financiado directamente por EEUU desde que la administración de Bill Clinton proporcionó a México un préstamo de u$s20.000 millones en 1995. Por ello destacan que los préstamos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido mucho más comunes, ya que plantean muchos menos riesgos para EEUU.

Esta inusual línea de crédito, y la aún más inusual decisión de usar las reservas de divisas estadounidenses para comprar pesos argentinos la semana pasada, busca respaldar la maltrecha moneda de la tercera economía más grande de Sudamérica, según informaron funcionarios de la administración Trump. Sin embargo, existe la preocupación de que Argentina no tenga una vía clara para reembolsar tanto a EEUU como al ya sobreexpuesto FMI.

Los críticos argumentan que se está arriesgando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para brindarle a Milei un salvavidas político semanas antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En este contexto, Brad Setser, economista y buen conocedor del establishment de Washington, con trayectoria tanto en el mismísimo Tesoro de EEUU, y en el FMI, entre otras funciones, socio del economista Nouriel Roubini, le explicó al Council of Foreing Relations la lógica detrás de las acciones del Tesoro, y los riesgos que plantean, en la previa de la reciente visita de Milei a la Casa Blanca. A continuación, lo más relevante de la visión de este analista en 6 preguntas claves.

¿Por qué Argentina necesita ayuda ahora?: los detalles de la crisis económica de Argentina son complejos, pero el resultado final es simple: Argentina necesita ayuda porque se está quedando sin divisas. Setser reconoce el drástico ajuste fiscal implementado por Milei, pero plantea dudas sobre la sostenibilidad de los recortes, por ejemplo, la inversión pública se redujo demasiado, y no todos cuentan con un amplio apoyo político. Por ello, el camino hacia la estabilidad económica requiere más que un presupuesto equilibrado, en una economía que ha sufrido históricamente una escasez de divisas.

¿Cómo sabremos si la intervención estadounidense tuvo éxito?: un rescate financiero exitoso es aquel que ya no es necesario. Este plan tendrá éxito si Argentina no necesita recurrir a su línea de crédito o si reembolsa rápidamente los dólares que toma prestados. Sospecho que tendremos una idea bastante clara de si este rescate está encaminado al éxito para fines de año. Una señal sería un peso que se negocia naturalmente dentro del rango cambiario actual, incluso después de las próximas elecciones, con suficiente demanda de pesos en el mercado como para que Argentina pueda empezar a recomprar algunos dólares y reconstituir sus reservas. Por el contrario, un peso que se cotiza justo al límite de la banda es un problema, ya que implicaría que Argentina está vendiendo más reservas, incluyendo las prestadas de EEUU. Argentina ya ha gastado, a través de dos gobiernos de derecha, más de u$s50.000 millones en fondos del FMI. Necesita demostrar que la nueva línea de crédito de u$s20.000 millones de EEUU producirá un resultado diferente.