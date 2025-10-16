Los bonos en dólares operan en baja en el premarket, pese a los anuncios de Scott Bessent







Los inversores se mantienen atentos a las intervenciones del Tesoro de EEUU y a la tensión cambiaria previa a las elecciones.

Los títulos operan con bajas de hasta 1%.

Los bonos en dólares comenzaron la rueda de este lunes 16 de octubre con bajas en las primeras operaciones. Luego del anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien el miércoles adelantó un nuevo paquete de financiamiento por u$s20.000 millones del sector privado, los títulos en moneda dura concluyeron con una leve alza del 2%.

En este contexto, el mercado opera con fuerte volatilidad, atento tanto a los próximos anuncios oficiales como a la actividad del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario. En la city porteña, la demanda por dólares se mantiene firme, a seis jornadas decisivas antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Noticia en desarrollo.-

