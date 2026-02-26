Los fondos ETF globales alcanzaron un nuevo récord de u$s20,64 billones

Según datos del mercado recabados en Londres la industria de los fondos ETF quebraron nuevamente la marca histórica de activos gestionados tras un formidable enero pasado que quedó a un paso de ser récord.

En momentos en que los mercados y los inversores rotan carteras, recalculan posiciones y proyecciones y debaten el fin de la burbuja tecnológica sobre la inteligencia artificial (IA) los últimos datos de enero pasado muestran que las apuestas continúan y uno de los beneficiados, o mejor dicho, que sigue captando el interés inversor son los fondos ETF globales que en el arranque el 2026 ya marcaron un nuevo récord de activos invertidos de más de 20 billones de dólares (algo así como 35 veces el PBI argentino).

La información proveniente de Londres muestra que durante enero pasado el negocio de los ETF registró entradas netas globales de 150.410 millones de dólares, según datos de la consultora especializada ETFGI. Con esta performance los activos invertidos en la industria global de ETF alcanzaron un nuevo récord histórico de 20,64 billones de dólares a finales del mes pasado, superando la marca anterior de 19,85 billones de fines del 2025. De modo que los activos en cuestión aumentaron un 4% en lo que va del año, de acuerdo con el relevamiento de la consultora sobre la base de obtenidos de patrocinadores de ETF/ETP, bolsas, presentaciones regulatorias, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, fuentes públicas y datos propios.

No hay duda que el flujo de entradas netas de enero, de más de 150.000 millones de dólares, refleja el interés del mercado por esta alternativa de inversión, ya que se tratan de las segundas entradas de enero más altas registradas (hasta ahora el máximo de enero fue 2025 con 152.570 millones) superando a las de enero de 2024 (136.670 millones de dólares). Además, enero 2026 constituye el 80° mes consecutivo de entradas netas en el segmento de los ETF globales.

Todo esto se dio en un contexto en el que el índice S&P 500 subió un 1,45% en enero, y los mercados desarrollados, excluyendo EEUU, avanzaron un 6,15%, con Corea (+26,7%) y Luxemburgo (+18,6%) registrando los mayores incrementos entre los mercados desarrollados. Mientras que por el lado de los mercados emergentes la suba promedio fue de un 5,5%, liderados por Perú (+26,2%) y Colombia (+23,2%), según destaca Deborah Fuhr de ETFGI.

¿Cómo es la radiografía de la industria global de ETF a fin de enero 2026? A nivel global tenía 15.997 productos, con 30.997 listados y activos por 20,64 billones de dólares, de 972 proveedores en 83 bolsas de 65 países.

¿Quiénes son los líderes del mercado? iShares es el mayor proveedor de ETF a nivel mundial, con 5,77 billones de dólares en activos bajo gestión, lo que representa una cuota de mercado del 28% mientras que Vanguard ocupa el segundo lugar con 4,4 billones en activos y una cuota de mercado del 21,3%, seguido de State Street SPDR ETFs que posee 2,07 billones en activos y una cuota de mercado del 10%. En conjunto, los tres principales proveedores representan el 59,4% de los activos globales de ETF, lo que subraya el alto nivel de concentración del sector. Los 969 proveedores restantes poseen cada uno menos del 5% de la cuota de mercado.

¿Cómo fueron los flujos netos del mes? Los ETF acumularon entradas netas por valor de 150.410 millones de dólares, de los cuales los ETF de acciones atrajeron 33.260 millones de dólares, una cifra inferior a los 65.350 millones de dólares en entradas netas de enero de 2025 mientras que los ETF de renta fija recaudaron 32.180 millones de dólares, ligeramente superior a los 30.370 millones de dólares registrados un año atrás. Por su parte, los ETF de materias primas registraron entradas netas por valor de 14.780 millones de dólares, una cifra sustancialmente superior a los 1.710 millones de dólares registrados en enero del año pasado; y los ETF activos atrajeron 76.430 millones, superando los 51.710 millones en entradas netas observadas en enero de 2025.

Las entradas sustanciales se atribuyen a los 20 principales ETF por nuevos activos netos, que en conjunto sumaron 86.170 millones de dólares durante enero. El ETF Vanguard S&P 500 registró 16.280 millones de dólares, la mayor entrada neta individual.

En enero pasado el ETF que mayor flujo de entradas netas tuvo fue el Vanguard S&P 500 con casi 16.300 millones de dólares llegando así a una cartera total de cerca de 862.000 millones de dólares. El segundo, bien detrás, recibió menos de 9.000 millones de dólares, se trata del iShares Core MSCI Emerging Markets.

Los 10 principales ETP por nuevos activos netos reunieron colectivamente 4.002 millones de dólares en enero donde el iShares Physical Gold ETC reunió 1.110 millones, la mayor entrada neta individual.

Queda claro que el mes pasado los inversores han tendido a invertir en ETF activos. Vale señalar que los "ETF" suelen ser fondos indexados abiertos que ofrecen transparencia diaria de cartera, cotizan y se negocian en bolsas como las acciones de forma secundaria, y utilizan un proceso único de creación y reembolso para las transacciones primarias. Mientras que los "ETP" se refieren a otros productos que se asemejan a los ETF en su forma de negociación y liquidación, pero que no utilizan una estructura de fondo mutuo. El uso de otras estructuras, como fideicomisos otorgantes, sociedades, pagarés y recibos de depósito por parte de los ETP, puede generar diferentes implicaciones fiscales y regulatorias para los inversores en comparación con los ETF, que son fondos.