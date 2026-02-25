Dólar en baja e inflación en alza: advierten por el impacto de la apreciación cambiaria en el comercio exterior

Economistas advierten que, si la tendencia continúa, podría abaratar las importaciones y desincentivar las exportaciones. Los productos con mayor valor agregado son los que más sufren.

El recrudecimiento de la inflación y la baja sistemática del tipo de cambio oficial generaron una fuerte apreciación del peso en las últimas semanas. Esto puede generar condiciones aun más favorables para incrementar las importaciones , pese a que en la última medición el INDEC mostró una caída interanual , y desincentivar las exportaciones . Economistas debaten cómo juega en esta dinámica la desaceleración en el nivel de actividad , y qué sucederá con el ancla cambiaria.

Vale recordar que, en lo que va del año, el tipo de cambio mayorista bajó $56 , lo que implica en términos porcentuales que la caída es de aproximadamente 3,8% respecto al valor del 31 de diciembre. En tanto, la inflación en enero fue del 2,9%, según publicó el INDEC, mientras que en febrero las consultoras estimaron que la suba general de precios se ubicó entre 2,5% y 3% , a la espera de la medición oficial.

Esos dos efectos contrapuestos generaron que el peso se apreciara con fuerza en las última semanas. En ese marco, desde Enconviews analizaron cómo quedó el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, la Eurozona y Brasil en comparación a los últimos 20 años. Así, frente al dólar , un nivel de $1.380 (alcanzado este martes) muestra una fuerte baja respecto de los picos de 2018–2020 y también por debajo del salto de 2023.

Cabe recordar que, a precios de hoy el "billete verde" llegó a valer $1.545 en septiembre de 2025 , luego de un fuerte período de atraso durante los primeros meses del Gobierno de Javier Milei. Actualmente, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) llegó a tocar mínimos desde fines de junio del año pasado.

Contra el euro , el nivel de $1.626 también se ubica lejos de los máximos históricos y en la parte media-baja del rango de las últimas dos décadas mientras que frente al real , en $268, el tipo de cambio real está cerca de los valores más bajos de toda la serie, marcando una apreciación importante respecto de Brasil .

Se aprecia el peso: ¿Cómo afecta al vínculo con los socios comerciales?

"Brasil y México apreciaron su moneda al 4% aproximadamente mientras que Argentina lo hizo casi al 7% en el mismo lapso de este 2026", le dijo a Ámbito, el economista Federico Gluistein y agregó que a eso "hay que sumarle que nuestro país se encuentra con un peso demasiado apreciado al tomar un valor técnico a partir del 2002, en términos de por lo menos un 14%".

Entre las consecuencia que puede traer para la macroeconomía este tipo de cambio multilateral se encuentra: el abaratamiento de las importaciones, el encarecimiento de los costos de producción, y menores ingresos fiscales por retenciones de productos primarios o vinculados.

"Creo que a EEUU le sirve que el peso se aprecie porque le puede vender más productos y sin aranceles, algo similar está ocurriendo con China y la baja de los costos de importación. Considero que si esto se sostiene en el corto plazo podría generar un fuerte impacto en la producción industrial y en el Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en términos de precios mejoraría o ayudaría a bajar la inflación pero sin mejorar el patrón de consumo", añadió Glustein.

Desaceleración de la actividad industrial: el contrapeso

Para Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica, hay una fuerza que contrarresta el efecto de la apreciación cambiaria y es el estancamiento en la actividad. "Desde octubre hay un proceso de apreciación del TCRM, sin embargo se da a la par de una caída sostenida en las importaciones de bienes. La desaceleración en el nivel de actividad, principalmente de la industria, hace de contrapeso", expresó.

Si bien Argentina registró un superávit comercial de u$s1.987 millones en el primer mes del año, esa mejora respondió a un efecto combinado: por un lado, el impulso de las exportaciones de trigo y manufacturas industriales; por otro, una nueva caída mensual en las importaciones. Este último descenso se concentró en bienes de capital, aquellos vinculados a las inversiones, y en bienes de consumo, afectados por el elevado stock remanente tras el auge de compras previo a las elecciones legislativas.

"Para los próximos meses no esperamos un cambio en la tendencia, en tanto el ancla cambiaria es una característica constitutiva del programa económico del Gobierno", cerró Caprarulo.

Exportaciones: en qué sectores afecta más la apreciación cambiaria

El economista de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, en diálogo con Ámbito, resaltó que en algunos sectores lo que más pesa es el precio internacional del commoditie por sobre el tipo de cambio local, como por ejemplo, en la soja y los derivados de la soja, que marcan el pulso de la agroindustria. Algo similar sucede con la energía: el petróleo y el gas. "Lo más preocupante más allá de la apreciación del cambio real fue cuando el precio del petróleo estaba abajo de u$s60 pero ahora está en u$s70", ilustró.

Pero mencionó que después hay sectores que producen bienes con un mayor valor agregado, que no dependen de los commodities, y que, en ese caso, la apreciación cambiaria juega en contra, sobre todo en el comercio con Brasil y China. "A nivel industrial muchos sectores que ya enfrentaban la competencia importada, hace que se profundicen los costos internos mientras que los precios de los productos importados se mantienen y es muy difícil para la producción nacional competir", agregó el experto.