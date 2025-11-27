SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de noviembre 2025 - 09:04

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 27 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cerró $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el blue bajó $10 a $1.450 para la venta. Entre los activos argentinos, los ADRs avanzan en Wall Street hasta 11,7%, mientras que los bonos cerraron mixtos. A nivel local, el S&P Merval perdió 1,2% en dólares.

Este jueves, EEUU podría dar a conocer el IPC de octubre, sujeto a la reapertura del Gobiern. En tanto, presenta balance Globant y Walt Disney y el INDEC dará a conocer el Índice de Capacidad Instalada de la industria.

El dólar vuelve a quedar en el foco tras cinco subas seguidas y hay expectativa por el impacto de la licitación

El Gobierno colocó casi la totalidad de los vencimientos, con tasas en torno al 35%. La tranquilidad cambiaria se apoya en mayor oferta de dólares y fuertes emisiones externas.

Dólar Tipo De Cambio Divisa
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre

El dólar oficial cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.424,58 para la compra y a $1.475,83 para la venta.

Economía colocó deuda por $14 billones, renovó el 96,5% de los vencimientos y logró estirar plazos

Por Carlos Lamiral

Como lo preveía el mercado para la anteúltima licitación del Tesoro en el año, el nivel de renovación de deuda fue alto y se pagaron tasas del 35%.

