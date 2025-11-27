Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 27 de noviembre

El dólar oficial cerró $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el blue bajó $10 a $1.450 para la venta. Entre los activos argentinos, los ADRs avanzan en Wall Street hasta 11,7%, mientras que los bonos cerraron mixtos. A nivel local, el S&P Merval perdió 1,2% en dólares.
El dólar vuelve a quedar en el foco tras cinco subas seguidas y hay expectativa por el impacto de la licitación
El Gobierno colocó casi la totalidad de los vencimientos, con tasas en torno al 35%. La tranquilidad cambiaria se apoya en mayor oferta de dólares y fuertes emisiones externas.
