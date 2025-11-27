Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 27 de noviembre

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre

El dólar oficial cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.424,58 para la compra y a $1.475,83 para la venta.