Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.424,58 para la compra y a $1.475,83 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.453,5 .

El dólar blue cerró en $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró en $1.515,57 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 4,3%.

El dólar MEP cerró a $1.488,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 27 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.519,10, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 27 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.882,09, según Binance.