Economía logró colocar deuda en pesos por casi $15 billones con un rollover del 96,48%

Tal cual como lo preveía el mercado para la ante última licitación del Tesoro del año el nivel de renovación de deuda fue alto y se pagaron tasas del 35%

Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía anunció este miércoles que en lo que fue la ante última licitación de deuda del año el Tesoro nacional logró colocar bonos en pesos por un total de $13,99 millones con un nivel del renovación respecto de los vencimientos del 96,48%, dentro de lo previsto por el mercado,.

El nivel de tasas de interés también se ubicó dentro de los parámetros previstos por los brokers, quienes consideraban en la previa rendimientos del orden del 35%, que fueron los que se terminaron convalidando. En las jornadas previas el Banco Central había preparado el terreno con una baja de tasas de referencia al 20% y ajustes en las normas de encaje de los bancos.

