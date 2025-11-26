Salario mínimo: sin acuerdo entre las empresas y sindicatos, el Gobierno volverá a fijar el SMVM por decreto

Las centrales sindicales pidieron subas que acompañen la inflación y recuperen parte del poder adquisitivo perdido, mientras que las cámaras ofrecieron una suba mínima por debajo de la inflación. Actualmente, el SMVM está debajo de la canasta de indigencia.

El Consejo del Salario , integrado por las cámaras empresariales, las tres centrales sindicales y el Gobierno, volvió a cerrar una nueva reunión sin consensos y el Ejecutivo volverá a definir por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , actualmente en $322.000. Este valor se encuentra por debajo de la canasta total, que mide el umbral de indigencia y se ubicó en octubre en $392.815.

Las centrales sindicales reclamaron incrementos que acompañen la inflación y recuperen parte del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años, mientras que los representantes empresariales ofrecieron una suba mínima por debajo de la inflación.

La CGT abrió la discusión con la propuesta de llevar el salario mínimo a $512.000 en noviembre , con aumentos progresivos que alcanzarían $553.000 en abril de 2026 .

La CTA Autónoma recordó que, en abril de este año, las tres centrales habían coincidido en que el SMVM debía ubicarse en $644.000 , y que la actualización prevista lo ubicaría actualmente en $736.000 . En esa línea, reclamaron una recomposición por encima de la inflación y alineada a la Canasta Básica Total .

Del lado empresario, la oferta fue sensiblemente más baja : para noviembre ofrecieron que el salario llegue a $326.000 y progresivamente aumente hasta $349.000 en abril. En total, el aumento es de apenas $27.000 de aumento en seis meses , por "debajo de cualquier previsión inflacionaria y claramente lejos del valor de la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de indigencia".

Tras un cuarto intermedio y ante la falta de movimiento de las posiciones, la Secretaría de Trabajo dio por cerrada la negociación y anunció que el Ejecutivo fijará el nuevo piso salarial por decreto, como ya ocurrió en todas las discusiones realizadas durante los casi dos años de gestión de Javier Milei.

Críticas de las centrales y un reclamo a la Justicia

Las tres centrales sindicales volvieron a plantear que el Consejo del Salario sesione de manera presencial, un reclamo que las dos CTA llegaron a judicializar meses atrás. Desde su llegada al poder, el Gobierno recurrió al formato virtual y convalidó los valores surgidos de las propuestas empresariales sin avances para el ingreso mínimo, señalaron desde la Central de Trabajadores.

“Una vez más, el Gobierno, en acuerdo con la UIA, CAME, AEA y la Sociedad Rural, impidió una mejora real, habilitando que el Ejecutivo decida por decreto con el despotismo habitual de estos dos años”, apuntó Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma.

Godoy insistió en que la central propuso partir de los $736.000 que surgían de la referencia consensuada en abril y establecer una progresión de aumentos con revisión a tres meses. “Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, afirmó.

Movilización en Trabajo y reclamos sociales

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales como la UTEP, el Polo Obrero, la CCC y el Frente Territorios en Lucha, realizaron una movilización frente a la Secretaría de Trabajo.

Entre los reclamos se incluyó el pedido del aumento del SMVM acorde a la Canasta Básica, la recomposición de ingresos de la economía popular a través de un Salario Social Complementario vinculado a la Canasta Básica de Alimentos, la restitución de políticas públicas frente a la emergencia alimentaria y un bono de fin de año.