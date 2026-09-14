Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 14 de septiembre

El dólar mayorista se ubica a $1.508,5 en la jornada del viernes. En paralelo, el dólar minorista cotiza a $1.530 en el Banco Nación (BNA). El blue, permanece en $1.545.
La IA enciende las alarmas en Wall Street: las tecnológicas piden pisar el freno, ¿posible rotación de carteras?
Sam Altman, Elon Musk y Dario Amodei coincidieron en la necesidad de desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados. Al mismo tiempo, grandes fondos globales comenzaron a exigir mayor información para conocer cuánto de sus inversiones depende directa o indirectamente del boom de la inteligencia artificial.