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14 de septiembre 2026 - 08:43

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 14 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica a $1.508,5 en la jornada del viernes. En paralelo, el dólar minorista cotiza a $1.530 en el Banco Nación (BNA). El blue, permanece en $1.545.

Este lunes, no habrá datos locales. Sin embargo, el mercado internacional continúa con turbulencias mientras que se aproxima una semana marcada por las reuniones de los bancos centrales.

La Reserva Federal estadounidense concentrará gran parte de la atención el próximo miércoles, con expectativa de subas de tasas. En tanto, el petróleo continúa con presiones alcistas.

La inflación de EEUU volvió a acelerarse lo que hace crecer las chances de que la FED vuelva a subir las tasas de interés. En tanto, durante la jornada previa, la inflación local avanzó 1,7%, el menor valor en 14 meses.

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