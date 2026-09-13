Alerta por frío extremo en el AMBA: cómo estará el tiempo este domingo + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado, con una mejora en las condiciones hacia la noche.

El frío extremo llega a Buenos Aires y hay alerta amarilla. Net TV

El frío volverá a sentirse con fuerza este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de las lluvias de las últimas horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3°C y la máxima llegará apenas a 11°C.

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El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día y hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad. De esta manera, la jornada tendrá condiciones típicamente invernales, con registros térmicos muy inferiores a los de los días anteriores.

Cómo seguirá el frío en el AMBA El descenso de las temperaturas no será pasajero, aunque irán subiendo de a poco durante los próximos días. El lunes continuará el ambiente frío, con una mínima de 3°C y una máxima de 16°C. Durante la madrugada y la mañana habrá cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará mayormente nublado.

A partir del martes comenzará una recuperación de las temperaturas. Para ese día se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado.

El miércoles continuará la mejora, aunque las temperaturas se mantendrán moderadas. Se esperan 7°C de mínima y 15°C de máxima, con cielo algo nublado.

Alerta por frío extremo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. RTVE Recomendaciones ante el frío extremo El SMN considera que las temperaturas bajas pueden ser extremas cuando los registros mínimos representan un riesgo para la salud. Ante estas condiciones, recomienda tomar algunas precauciones, como consumir líquidos calientes y utilizar ropa adecuada para protegerse de las bajas temperaturas. Además, aconseja reforzar las medidas de higiene para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y mantenerse informado a través de los canales oficiales de las autoridades.

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