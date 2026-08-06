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6 de agosto 2026 - 19:24

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 6 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista rozó los $1.500 este jueves, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.530. En tanto, los bonos en dólares cerraron en rojo en Wall Street, con bajas de más de 1% en el tramo largo de la curva, lo que derivó en que el riesgo país subiera hasta 446 puntos. En paralelo, el S&P Merval acompaño la tendencia, y cayó casi 2%, con bajas de hasta 6% para los ADRs.

El dólar mayorista encadenó su cuarta suba consecutiva y quedó a un paso de perforar los $1.500

Los inversores ya ponen lupa sobre el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que se publicó hoy, y que actualizó las proyecciones de inflación y el tipo de cambio para los próximos meses.

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Una acción argentina se derrumba más de 6% en Wall Street y el riesgo país supera los 430 puntos

El riesgo país opera en los 434 puntos, "reflejando una mayor percepción de riesgo respecto de los últimos días", advierten analistas. Paralelamente, las tasas de interés de corto plazo vuelven a incrementarse por la menor liquidez en el mercado.

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Dólar blue en picada: cedió por sexta rueda al hilo y retornó a valores de fines de 2025

El billete informal encadenó su sexta jornada consecutiva a la baja y ya perdió $30 tan solo en agosto.

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La city advierte que si el Gobierno no vuelve a inyectar pesos, las tasas cortas podrían continuar al alza

Lo que sucede es que la dinámica combinada de la entidad monetaria con el Ministerio de Economía está quitando más pesos de los que vuelca a la economía.

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Wall Street no logra extender el rally alcista y cae por la renovada tensión en Medio Oriente

El ánimo de los inversores cambió este jueves, ya que pese al optimismo inicial sobre los beneficios de las empresas fue sobre pasado por el pesimismo tras las nuevas tensiones entre EEUU e Irán.

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Índice Big Mac: Argentina mejora en el ranking, pero el peso sigue sobrevaluado un 19%

El resultado muestra una clara mejora, aunque el país todavía se encuentra entre los países donde la hamburguesa tiene un precio elevado en relación con el poder adquisitivo. Los detalles del ranking y la posición argentina, en la nota.

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Bitcoin se afirma por encima de los u$s64.000 y los ETF aceleran entradas en agosto

Los flujos hacia los ETF de bitcoin al contado suman u$s626 millones en lo que va del mes, más del triple que en todo julio, impulsados por las esperanzas de un acuerdo en Medio Oriente y la baja del petróleo. Sin embargo, la confianza en el sector sigue siendo moderada.

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Bancos de Wall Street apuestan por bonos atados a la inflación ante los temores del mercado

Los bonos indexados a la inflación protegen a los inversores ajustando el rendimiento a la tasa de inflación. Los detalles y las miradas de los inversores.

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Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 6 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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Los bonos en dólares abren en baja en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 430 puntos

Los activos argentinos no repuntan en un contexto local e internacional aún inestable.

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El dólar mayorista opera estable cerca de los $1.500 y mercado vigila el accionar del BCRA

El tipo de cambio oficial viene de tres avances al hilo. Los inversores seguirán de cerca el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que se publica hoy, y que actualizará las proyecciones de inflación y dólar para los próximos meses.

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Wall Street encabeza otra jornada volátil a la espera de los datos de empleo de EEUU y mientras el petróleo sube

El ánimo de los inversores este jueves, ya que el optimismo sobre los beneficios de las empresas impulsó los mercados bursátiles a nuevos máximos y los operadores interpretaron un acuerdo propuesto entre Irán y Omán como un avance hacia el fin del conflicto entre EEUU e Irán.

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La IA fue la principal causa de despidos en EEUU por quinto mes consecutivo

A pesar de que la inteligencia artificial se mantiene como el factor más relevante en la pérdida de puestos de trabajos, la cantidad total de despidos disminuyó en términos mensuales e interanuales. "Si bien la IA está transformando el mercado laboral, no lo está desmantelando", afirmaron los expertos.

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Provincias ya piden refinanciar los rescates del Tesoro: Chaco dio el primer paso y se sumarían más

El distrito del NEA solicitó rollear deudas por $476.000 millones, que incluye pasivos con Nación. Hace cinco meses, Luis Caputo acordó un rescate para una docena de gobernadores. Otras tres provincias podrían seguir el camino de Leandro Zdero.

Por Carlos Lamiral

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Boom del cobre: supera los u$s14.000 y se consolida como el gran metal de la inteligencia artificial

El precio del metal rojizo llegó a trepar a más de 14.200 dólares de la mano del accionar de Estados Unidos y de los aranceles impuestos por Donald Trump. ¿Por qué tanto interés?: es el metal que alimenta la inteligencia artificial (IA).

Por Jorge Herrera

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Luis Caputo: "Que crezcan los sectores que generan dólares beneficia al resto de la economía"

El titular del Palacio de Hacienda participó del evento de la Cámara de Agentes de Bolsa, donde apuntó contra quienes hablan de un crecimiento heterogéneo y destacan la caída de industria. "En el modelo de los cacks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada".

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EEUU aplicará un arancel del 15% a los productos con polisilicio para frenar el avance de China

El objetivo central de la medida es proteger a las fábricas estadounidenses frente a China. El camino elegido por la administración Trump fue de aplicar un sistema híbrido que combine un precio mínimo de importación con aranceles.

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El fenómeno El Niño se acerca y enciende alertas: cómo puede impactar en la economía argentina

El fenómeno climático aumenta la probabilidad de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Aunque podría favorecer los rindes agrícolas y el ingreso de divisas, también eleva el riesgo de inundaciones, daños sobre la infraestructura y demoras en la cosecha.

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Tensión comercial: China establece controles a las exportaciones de EEUU, previo a la llegada de Xi Jinping a Washington

La acción china es una réplica a las limitaciones económicas impuestas por Washington. De esta manera, se restringen los envíos de drones chinos al exterior y los vínculos con firmas estadounidenses.

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El dólar mayorista coquetea con los $1.500 y la city espera el REM para recalibrar las expectativas cambiarias

El tipo de cambio oficial avanzó por tercera rueda consecutiva el miércoles, aunque continúa lejos del techo de la banda cambiaria. Los inversores seguirán de cerca el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que se publica hoy y que actualizará las proyecciones de inflación y dólar para los próximos meses.

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El sistema de pagos que enfureció a Trump: qué es Pix y por qué se convirtió en el centro del conflicto con Brasil

Estados Unidos impuso aranceles a Brasil, alegando competencia desleal contra sus empresas de pago electrónico. Generó debate interno en Brasil, y se incluye en la agenda política, en plena campaña electoral brasileña.

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Joaquín Benegas Lynch ataca la caída de la ley de Tierras, mientras encabeza una madeja de sociedades para explotar y vender campos

Los negocios rurales del senador libertario, sus sociedades con empresarios y su actividad para captar compradores extranjeros reavivan las dudas sobre el cruce entre intereses privados y función pública.

Por Julián Maradeo

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 5 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.520 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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