Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 6 de agosto

El dólar mayorista rozó los $1.500 este jueves, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.530. En tanto, los bonos en dólares cerraron en rojo en Wall Street, con bajas de más de 1% en el tramo largo de la curva, lo que derivó en que el riesgo país subiera hasta 446 puntos. En paralelo, el S&P Merval acompaño la tendencia, y cayó casi 2%, con bajas de hasta 6% para los ADRs.