El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 14 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 14 de septiembre
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 13 de septiembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 14 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.508,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar CCL opera a $1.595,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.538,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.596,80, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 14 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.567, según Binance.
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