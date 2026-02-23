SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
23 de febrero 2026 - 08:36

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 23 de febrero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se ubica en $1.376 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) terminó la semana pasada a $1.395 para la venta. En tanto, el dólar blue cotiza a $1.430.

Por su parte, hay expectativa por el arranque de la semana para los activos argentinos, que reaccionaron positivamente al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso: los ADRs anotaron mayoría de alzas el viernes y el S&P Merval y los bonos soberanos en dólares subieron.

El Gobierno lanzó una nueva licitación para privatizar más rutas nacionales clave: cuáles son y cómo avanza la desregulación

Salir a la ruta autos cheuqeo service

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, como parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La decisión se adoptó mediante la resolución 174/2026, publicada en el Boletín Oficial, días después de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara la fase II-B.

La convocatoria contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

El BCRA ya cubrió el 25% de su meta de compras, pero el riesgo país no baja de 500 puntos: qué señales espera la city

Por Giuliana Iglesias

Dos temas marcaron fuertemente el contenido económico de la última semana: el cierre de FATE y la reforma laboral. En cuanto a la empresa de neumáticos, el debate que atravesó al mercado en estos días fue si su situación responde a un caso puntual, vinculado al proceso de “reconversión” de la matriz productiva que impulsa el Gobierno, o si, por el contrario, constituye la primera fuerte señal de un deterioro más profundo en el empleo, asociado a la retracción que todavía muestra la actividad económica.

En el plano político, la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados representó un respaldo significativo para el Gobierno. Más allá de las críticas que despertó el contenido del proyecto, el oficialismo logró ordenar apoyos y mostrar capacidad de articulación parlamentaria en un tema sensible. El próximo paso será el Senado, donde el escenario ya se descuenta como favorable para el oficialismo.

Wall Street se muestra ajeno a los traspiés de la política de Donald Trump

Por José Siaba Serrate

EEUU creció 1,4% en el último trimestre de 2025, la mitad (o menos) de lo que se esperaba. La inflación de enero, que trepó 0,2% según los precios al consumidor, escaló 0,4% si se la mide por el deflactor del gasto de consumo personal. Su velocidad anualizada (4,3%) duplicó con holgura la meta de 2%. Wall Street no se alteró. Una semana atrás facturó a su favor dos sorpresas “opuestas”: una vigorosa resurrección de la creación de empleo y la citada mesura de la inflación al consumidor. Si correspondía hacer una devolución, ni siquiera la intentó. Una noticia fuerte, que no fue sorpresa, le puso alas al rally: la Corte Suprema declaró la nulidad de los aranceles de emergencia que aplicó la Administración Trump. La razón es cristalina: el presidente carece de autoridad, por más que invoque una emergencia económica. Y el Congreso (que tiene mayoría republicana en ambas cámaras) no participó ni los aprobó. Asunto cerrado. Tal como se pensaba desde un principio. Y a la hora señalada. El fallo no esperó, como se especulaba, que el presidente dirigiese primero su discurso sobre el Estado de la Unión mañana en el Congreso.

