Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 23 de febrero

El BCRA ya cubrió el 25% de su meta de compras, pero el riesgo país no baja de 500 puntos: qué señales espera la city

Por Giuliana Iglesias

Dos temas marcaron fuertemente el contenido económico de la última semana: el cierre de FATE y la reforma laboral. En cuanto a la empresa de neumáticos, el debate que atravesó al mercado en estos días fue si su situación responde a un caso puntual, vinculado al proceso de “reconversión” de la matriz productiva que impulsa el Gobierno, o si, por el contrario, constituye la primera fuerte señal de un deterioro más profundo en el empleo, asociado a la retracción que todavía muestra la actividad económica.

En el plano político, la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados representó un respaldo significativo para el Gobierno. Más allá de las críticas que despertó el contenido del proyecto, el oficialismo logró ordenar apoyos y mostrar capacidad de articulación parlamentaria en un tema sensible. El próximo paso será el Senado, donde el escenario ya se descuenta como favorable para el oficialismo.

