Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 23 de febrero

El dólar oficial se ubica en $1.376 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) terminó la semana pasada a $1.395 para la venta. En tanto, el dólar blue cotiza a $1.430.
El Gobierno lanzó una nueva licitación para privatizar más rutas nacionales clave: cuáles son y cómo avanza la desregulación
El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, como parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La decisión se adoptó mediante la resolución 174/2026, publicada en el Boletín Oficial, días después de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara la fase II-B.
La convocatoria contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.
