Charlas de quincho: el circo de Diputados, los piropos de Donald y el mapa de las internas del PJ bonaerense

Una sesión en el Congreso a puro show, con más peleas que ideas. Milei en EEUU, con elogios de Trump. Vuelve a instalarse la cuestión de las vacantes en la Corte bonaerense. La Plata y el Año Nuevo Chino. Radiografía de los municipios que dirimirán liderazgos peronistas. Horóscopo: hoy, Trabajo.

Bici, cantitos y cadena, en la sesión más caótica en Diputados. Mientras, Milei en EEUU, con elogios de Trump.

Quincho XL en el Congreso, en la Cámara de Diputados , que se convirtió en un circo romano durante el tratamiento de la reforma laboral impulsada por Javier Milei . Murmullos, griterío, chanzas y silbatinas mientras los legisladores daban sus discursos. Trifulcas, show y papelones en la casa de leyes, que avanzó de todos modos con el proyecto.

La decadencia de la dirigencia política sigue en su espiral interminable. La modernización en bicicleta, parafraseando una gran novela argentina, tuvo condimentos dentro del recinto (y también afuera) y ahora se prepara el 1 de marzo, fecha de apertura de sesiones, el próximo domingo , donde el circo estará en todo su esplendor, y solo faltarán el hombre bala, el domador de leones, los payasos y la mujer barbuda, entre otros fenómenos circenses. O no. Quizás también estén todos ellos.

Milei se sumó a otro circo, pero internacional, donde conmovieron las palabras de Donald Trump , con piropos incluidos al paraguayo Peña. Año Nuevo chino en La Plata, vacantes en la Corte bonaerense y un mapa de las internas del PJ en la Provincia, para el bolsillo de la caballero o la cartera de la dama.

El debate por la reforma laboral arrancó espeso desde temprano en la Cámara de Diputados, con discursos cruzados y cuentas que todavía no cerraban, hasta que apareció uno de los nombres más buscados del día: Eduardo Falcone. Llegó en bicicleta , casco en mano y perfil bajo, pero con el pequeño detalle de que su voto podía inclinar la balanza. En un Congreso donde abundan los autos oficiales y las comitivas, la postal del legislador pedaleando no pasó desapercibida.

Falcone, aliado del oficialismo dentro del esquema libertario, venía marcando diferencias en algunos puntos sensibles del proyecto, sobre todo en lo vinculado a licencias, así que su presencia física en el recinto valía más que mil declaraciones. Cuando finalmente se sentó en su banca, varios respiraron. El Gobierno necesitaba confirmar que la tropa estaba alineada antes de que la sesión escalara en tensión , algo que, como se vería después, ocurrió igual. Porque primero se aseguran los votos… y después llega el show.

Como si el clima no hubiera estado lo suficientemente picante desde el arranque, otro de los capítulos que explicó por qué la sesión terminó convertida en una especie de reality legislativo tuvo como protagonista a Florencia Carignano. Fue ella la que, en los primeros minutos del debate, se levantó y empezó a desconectar cables de los micrófonos y equipos de los taquígrafos, con la intención de frenar el inicio formal de la discusión. El gesto generó un escándalo inmediato, con el oficialismo hablando de “sabotaje” y hasta impulsando un pedido de expulsión, mientras la oposición lo defendía como una reacción política frente a lo que consideraban irregularidades en la conducción de la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2024539627252506961&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO EN EL CONGRESO

La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión!

¡Esto es INACEPTABLE!

Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS — Lilia Lemoine (@lilialemoine) February 19, 2026

Lejos de retroceder, la diputada redobló la apuesta después: dijo públicamente que “lo volvería a hacer”, justificando la maniobra como una forma de defender derechos laborales y cuestionando el apuro del oficialismo por aprobar la ley. Incluso minimizó el episodio al señalar que los equipos se reconectaron a los pocos minutos y que la polémica se usó para desviar el foco del contenido de la reforma.

En plena sesión, el termómetro político subió un par de grados cuando Karina Milei se dejó ver en uno de los palcos. No hizo falta micrófono ni discurso: desde las bancas de la oposición arrancó la melodía silbada de Guantanamera, canción popular cubana, pero que en rigor hacía referencia al jingle de “alta coimera”, en su versión adaptada por la oposición. Fue entonado con esa mezcla de ironía y pase de factura que el Congreso adopta cuando quiere parecer tribuna de fútbol.

La escena duró segundos, pero alcanzó para que varios oficialistas pusieran cara de vinagre y algunos aliados miraran el techo como si ahí estuviera la salida de emergencia institucional. Folklore parlamentario en estado puro, números finitos en el tablero, y un estribillo pegadizo que, para desgracia del protocolo, nadie pudo desoír.

adorni karina santilli Karina Milei festeja la aprobación en Diputados de la reforma laboral.

Como si el soundtrack opositor no hubiera sido suficiente, la sesión sumó otro capítulo digno de archivo cuando el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla se levantó de su banca y caminó directo hacia el estrado para dejarle una cadena sobre el escritorio al presidente de la Cámara, Martín Menem. La escena fue teatral y explícita: dijo que era “el símbolo” de una ley que, según su mirada, retrotraía a los trabajadores a la esclavitud, en medio de un recinto ya cargado de gritos, interrupciones y pases de factura cruzados.

MARTÍN MENEM SESION REFORMA LABORAL Martín Menem sosteniendo la cadena que le dejó Horacio Pietragalla. Mariano Fuchila

Menem, visiblemente molesto, le pidió que retirara el objeto y recordó que ese tipo de gestos no están permitidos por el reglamento, mientras oficialistas protestaban y opositores celebraban la puesta en escena como si fuera gol en tiempo de descuento.

Consejo de Paz: Donald Trump respaldó a Javier Milei y lanzó un piropo incómodo a Santiago Peña

En Washington, en el lanzamiento del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, el que se llevó una sonrisa XXL fue Javier Milei. El republicano lo buscó entre los asistentes, lo señaló y largó algo así como que no suele respaldar gente, pero que a él sí, porque le cae bien y porque ya había demostrado que podía ganar cuando venía complicado en las encuestas. Más o menos, eso. Traducción: bendición política en vivo y en directo, con palmadita simbólica incluida para la tribuna internacional.

La escena tuvo ese tono medio show que Trump imprime a todo, entre promesas grandilocuentes sobre reconstruir Gaza y comentarios fuera de libreto. Pero el momento más comentado fue cuando le tocó saludar al presidente de Paraguay, Santiago Peña. Lo elogió por “joven y guapo”, y acto seguido aclaró, innecesariamente, que eso no significaba que le gustara porque a él los hombres no le interesaban, que prefería a las mujeres. Risas en el salón, caras incómodas en algunas delegaciones y material infinito para redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BulwarkOnline/status/2024498746742952172&partner=&hide_thread=false Trump to Paraguayan President Santiago Peña: “Always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Women — I like.” pic.twitter.com/RdESxv3UYi — The Bulwark (@BulwarkOnline) February 19, 2026

En la comitiva argentina leyeron el respaldo como otra señal de alineamiento total entre ambos gobiernos, algo que a Milei le sirve para consumo interno en plena pelea política local. Porque, seamos sinceros, una cosa es discutir números en el Congreso y otra muy distinta volver con la foto y el elogio del líder republicano más influyente del planeta. En política exterior también hay marketing emocional, y ese día vino con moño. Quizás, haya celos de Milei, a quien no trataron de "joven y guapo", pese a su autopercepción. Pero todo no se puede...

Festejo y rosca china en La Plata

Las celebraciones por la llegada del Año Nuevo Chino se trasladaron la semana pasada a territorio platense. No hubo, en la ocasión, artificios ni desfiles de dragones, pero sí rosca. El intendente Julio Alak fue anfitrión de una ronda de negocios con comerciantes del gigante asiático, en la que también participaron representantes de la escudería bonaerense: Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, y Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario.

La actividad fue organizada por la Fundación Pro Humanae Vitae y tuvo como objetivo fortalecer a las pymes de diversos sectores mediante la posibilidad de colocar sus productos finales en góndolas de nuevos clientes. Participaron más de 230 empresas dedicadas a alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, textiles, calzado, artículos del hogar y ferretería de 62 municipios de la provincia, entre los que se destacan La Plata con 26 inscriptas, General San Martín con 17, La Matanza con 16 y Tres de Febrero con 12.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 5.49.34 PM

El evento comenzó con palabras alusivas de Alak, el ministro Costa y el presidente del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, Chen Xin; continuó con la entrega de las agendas de entrevistas y el desarrollo de los intercambios y finalizó con un almuerzo. Al respecto, el alcalde afirmó que que se trató de una "muestra concreta de la articulación público-privada que impulsamos para ampliar mercados y generar más trabajo en la ciudad”.

Por supuesto que los corrillos políticos jugaron su partido y hubo dardos para la gestión de Javier Milei. "A diferencia de lo que manifiesta sistemáticamente el Gobierno nacional, reafirmamos la importancia de estos ámbitos de articulación público-privada y de mantener una relación estratégica e inteligente con China a partir de una mirada geopolítica del mundo actual", lanzó Augusto Costa en su discurso.

La proclama culminó con una defensa a la gestión de Axel Kicillof, flamante presidente del Partido Justicialista bonaerense. El funcionario provincial remarcó que: "Las rondas son una marca registrada del Gobierno de Axel Kicillof para generar oportunidades, y esta es la primera vez que encaramos una actividad con la comunidad comercial china, que viene teniendo un crecimiento enorme dentro del comercio minorista".

Se agitan vacantes en la Corte bonaerense

En medio de la rosca política que ya empieza a calentarse en la Provincia, volvió a colarse un tema incómodo: las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Esta vez fue el ministro Daniel Soria quien, de paso por Olavarría, puso el asunto en primer plano y dejó un mensaje con destinatarios claros.

El juez participó de una actividad en el Salón Rivadavia de la Municipalidad junto al intendente Maximiliano Wesner y aprovechó los micrófonos para advertir que el máximo tribunal provincial sigue funcionando con tres miembros –Hilda Kogan, Sergio Torres y él- y quedan cuatro lugares sin cubrir por renuncias y jubilaciones. Un dato que, puertas adentro del poder político, nadie desconoce pero que vuelve a generar ruido cada vez que se menciona.

Soria recordó que, por ley, la Corte debería estar integrada por siete miembros, aunque desde hace tiempo trabaja con una conformación reducida. Y deslizó que este año debería abrirse sí o sí la negociación política para avanzar con los nombramientos pendientes, una discusión que inevitablemente pasa por el Ejecutivo y el Senado bonaerense.

El magistrado fue más allá y apuntó a los tiempos constitucionales para enviar los pliegos. Subrayó que no se trata de una cuestión optativa: el plazo previsto es de quince días desde que se produce la vacante. “El tiempo no es indiferente”, marcó, en una frase que en La Plata leyeron como un llamado de atención.

Si bien admitió que el esquema de subrogancias permite que la maquinaria judicial siga en marcha, advirtió que esa solución transitoria no alcanza para fijar doctrina ni garantizar previsibilidad. En otras palabras: sin integración plena, la Corte pierde capacidad para consolidar criterios estables.

Radiografía de la interna del PJ bonaerense

La foto de entendimiento entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner no alcanzó para ordenar el territorio. Pese a los gestos de unidad en la cúpula, el PJ de la provincia de Buenos Aires no logró cerrar listas únicas en todos los municipios y el 15 de marzo habrá pelea en once distritos. Otros seis, además, quedaron en zona gris.

Ahora, con la Resolución N° 29 firmada el 20 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, la Junta Electoral partidaria dio un paso más: asignó número y color a las listas ya oficializadas. Celeste 2, Azul 4 y Blanco 6 serán las referencias que ordenarán la competencia en buena parte del mapa bonaerense y funcionarán como marca identitaria en el cuarto oscuro.

La Junta, que estiró las negociaciones hasta el límite, consiguió bajar de 32 a poco más de una decena los municipios con más de una nómina. Sin embargo, no pudo evitar que sobrevivan focos de tensión que exponen las diferencias entre el kicillofismo, La Cámpora y otros armados locales. La orden fue clara: reducir al mínimo las internas para no llegar desgastados al calendario electoral 2026-2027. El objetivo real, claro, era cero. No se logró.

En la Primera sección habrá internas en tres distritos. En Tres de Febrero competirán Alejandro Federico Collia (Movimiento Derecho al Futuro), identificado con la boleta Azul 4 bajo el lema “Peronismo de Todos”, y Juan Agustín Debandi (La Cámpora), referenciado en la Blanco 6. En Morón se enfrentarán Claudio David Román, alineado con el intendente Lucas Ghi, y Paula Natalia Majdanski, referenciada en el camporismo y respaldada por Martín Sabbatella, en una disputa que también se ordena bajo el esquema cromático definido por la Junta. San Miguel será el único distrito con tres listas: Juan José Castro, Héctor Fernández y Santiago Fidanza, distribuidas entre Celeste 2, Azul 4 y Blanco 6.

La Segunda sección también exhibe pluralidad. En San Antonio de Areco competirán Martín Lobos y Ramiro Fernando Ramallo; mientras que en Zárate la interna será entre Ana María Almirón y Leandro Matilla. En San Nicolás y Zárate, además, se replica el esquema tripartito entre Azul 4, Blanco 6 y Celeste 2.

Los distritos en suspenso son San Andrés de Giles, con listas encabezadas por Marina Moretti y Mauricio Oliva; San Pedro, donde está en revisión la candidatura de Juan Cruz Gajate; y San Nicolás de los Arroyos, donde compiten Cecilia Comerio y Sebastián Vignoles, a la espera de definición formal.

En la Tercera sección se destaca el caso de Magdalena, donde se presentaron Juan Carlos García y Mirna E. Gurina. La situación sigue bajo revisión de la Junta Electoral.

En la Cuarta hay una interna confirmada y un triple frente en revisión. En Lincoln competirán Jorge Abel Fernández y Nicolás Miguel Rosas, bajo las variantes Azul 4 y Blanco 6; mientras que en Junín se anotaron Claudio Camilo, Fernando Burgos y Cristina Tejo, distribuidos entre las tres referencias centrales.

La Quinta sección suma varios focos de competencia. En Balcarce se enfrentarán Jorge Eduardo Guzmán y Sergio Fabián Aranaga; en General Pueyrredón (Mar del Plata) competirán Daniel Esteban Di Bartolo y Adriana Francisca Donzelli, donde la Azul 4 agrega el lema “Patria sí, Colonia no”; y en Lobería también quedaron oficializadas tres alternativas diferenciadas. En tanto, sigue en revisión el Partido de La Costa, con listas encabezadas por Juan de Jesús y Miguel A. Rajoy.

En la Sexta sección habrá doble competencia: en Coronel Suárez, entre María Alesandra Santarossa y Damián Alberto Meier; y en Tornquist, entre Alberto José Musso y Juan Carlos Gisler, replicando la polarización entre Azul 4 y Blanco 6.

El artículo final de la resolución dispone su publicación en la página web partidaria, formalizando el esquema que regirá la elección. Con los números y colores ya definidos y la campaña interna en marcha, el PJ bonaerense exhibe una postal conocida: orden en la cúpula, disputa en el territorio. El 15 de marzo, la pulseada territorial medirá fuerzas y funcionará como termómetro del reordenamiento interno.

Horóscopo: hoy, Trabajo

Aries: Semana ideal para emprender… especialmente si el emprendimiento no incluye indemnización. Energía alta, estabilidad baja. Evite leer la letra chica después de firmar.

Tauro: Busca seguridad, pero el universo recomienda flexibilidad. Literalmente. Un superior le hablará de productividad mientras usted piensa con nostalgia en aquel convenio colectivo.

Géminis: Tendrá dos propuestas laborales al mismo tiempo: una prometedora y otra real. Gran capacidad de adaptación, cualidad muy valorada por las empresas.

Cáncer: Usted es un empresario pyme, y planea blanquear trabajadores gracias a los beneficios que promete la reforma laboral. Sin embargo, se fundirá durante este año. Cerrará la empresa y la registración de sus empleados quedará como un anhelo incumplido.

Leo: Momento ideal para liderar equipos… pequeños, eficientes y tercerizados. Su carisma compensa la incertidumbre contractual.

Virgo: Planeaba comprar un monoambiente con la indemnización. Saca cálculos ahora: opta por una moto de baja cilindrada, ideal para repartos.

Libra: Se entusiasma con el banco de horas: trabajar más de lunes a jueves para no ir el viernes a la oficina. Sin embargo, su jefe piensa duplicarle horas viernes y fines de semana, y darle menos carga los martes.

Escorpio: Con la confirmación de que se eliminó el artículo 44, se anima a encarar al defensor rústico que le tira patadas. Éste lo lesiona y no puede trabajar. Pero usted es monotributista. Ese artículo no lo afectaba. Ahora, no podrá manejar el Uber y sus ingresos bajarán a cero.

Sagitario: Aparecen oportunidades freelance. También responsabilidades freelance. Y probablemente ansiedad freelance.

Capricornio: Gran momento para quienes creen en el esfuerzo individual. El reconocimiento llegará posiblemente en forma de nuevas tareas.

Acuario: Usted es empresario y le hablan del FAL para cuando deba despedir trabajadores. Se confunde.

Piscis: Paraliza la producción de su empresa y se convierte en importador. Contrata un empleado administrativo, en blanco, para los papeleos. Despide a los treinta empleados que tenía en negro en la fábrica..