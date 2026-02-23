El BCRA ya cubrió el 25% de su meta de compras, pero el riesgo país no baja de 500 puntos: qué señales espera la city

Mientras el Central acelera la acumulación de divisas y el Gobierno consolida respaldo político en el Congreso, el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos y el debate gira sobre la política monetaria y el impacto en la actividad.

Pese a la fuerte acumulación de divisas, el pago de los organismos internacionales implicó que no quede más de u$s400 millones de las compras efectuadas por el BCRA.

Dos temas marcaron fuertemente el contenido económico de la última semana: el cierre de FATE y la reforma laboral . En cuanto a la empresa de neumáticos, el debate que atravesó al mercado en estos días fue si su situación responde a un caso puntual , vinculado al proceso de “reconversión” de la matriz productiva que impulsa el Gobierno, o si, por el contrario, constituye la primera fuerte señal de un deterioro más profundo en el empleo , asociado a la retracción que todavía muestra la actividad económica.

En el plano político, la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados representó un respaldo significativo para el Gobierno . Más allá de las críticas que despertó el contenido del proyecto, el oficialismo logró ordenar apoyos y mostrar capacidad de articulación parlamentaria en un tema sensible. El próximo paso será el Senado, donde el escenario ya se descuenta como favorable para el oficialismo .

En el frente financiero, un dato relevante es la velocidad con la que el Banco Central (BCRA) está recomponiendo reservas en el inicio del año. En menos de dos meses, ya alcanzó casi el 25% de su objetivo de adquisiciones para este año, de unos u$s10.000 millones (ya lleva comprados u$s2.412 millones ). Entre los factores que explican esta dinámica se destacan las emisiones corporativas y subsoberanas —que registraron niveles récord tras la victoria del Gobierno en los comicios legislativos del año pasado—, la desdolarización posterior al proceso electoral , el mayor ritmo de liquidación del agro por la cosecha de trigo y el incremento en la liquidación de préstamos en dólares . Todo ello contribuyó a fortalecer la posición del Banco Central —aunque solo logró quedarse con menos de u$s400 millones de lo obtenido por pagos a organismos multilaterales— y a consolidar un escenario de calma cambiaria , con un tipo de cambio en niveles similares a los previos a la elección.

Este contexto de estabilidad y acumulación de reservas es positivo para los bonos soberanos; sin embargo, persiste una incógnita clave: ¿por qué el riesgo país se mantiene prácticamente estancado en torno a los 500 puntos básicos?

Un informe del equipo de Research de Grupo Financiero Galicia señaló que las principales inquietudes de los inversores extranjeros giran en torno a la consistencia de la acumulación de reservas y a la dinámica reciente de la inflación . “Se mantienen dudas sobre el ritmo de crecimiento de la economía y los impactos en el empleo de una recuperación heterogénea entre sectores ”, indicó.

En la misma línea, la consultora LCG sostuvo en su informe semanal que "aun cuando la intención del BCRA de recomponer reservas luce ahora más clara, el EMBI dejó de comprimir y viene mostrando cierta estabilización por encima de los 500 puntos. Podría indicar que el mercado, habiendo incorporado gran parte de las mejoras de corto plazo (por ejemplo, la decisión de fortalecer reservas), exige ahora señales más estructurales para continuar reduciendo la prima de riesgo. Habrá que ver la reacción después de aprobada la reforma laboral propuesta por el Gobierno".

El frente monetario también suma interrogantes. La política contractiva mantiene las tasas de interés en niveles elevados y volátiles —por encima del 30%—, mientras la actividad económica no muestra señales claras de recuperación. Desde Econviews, el equipo de Miguel Kiguel advirtió: "Con una política fiscal contractiva y una monetaria que no acompaña, el Gobierno cuenta con pocas herramientas de respuesta inmediata ante una presión social que, lentamente, empieza a ganar la calle".

Por su parte, Romano Group planteó una alternativa para evitar un mayor impacto en la actividad: que el Gobierno deje de esterilizar todos los pesos emitidos por la compra de reservas. "Consideramos que existe espacio para la compra de reservas sin esterilización, a través de una mayor demanda de dinero. Esto no solo relajaría las tasas (hacia niveles razonables en torno al 5/6% real no vemos incentivos claros del inversor a salirse indudablemente de pesos en la medida que no perciba al tipo de cambio real exageradamente apreciado) y, consecuentemente, apuntalaría la actividad y le permitiría al crédito continuar con su expansión en un momento donde la mora en familias comienza a ser un tema central, señaló la consultora.

Si bien un relajamiento de la política monetaria implicaría aceptar un dólar algo más elevado que el nivel actual, desde Romano Group remarcaron que "hay mucho espacio hasta el techo" y que la liquidación del agro podría permitir una posición técnica del dólar más relajada.

panorama El dólar lejos del techo de la banda cambiaria

Los bonos CER continúan siendo los más demandados

En el plano de inversiones, mientras el dólar opera en mínimos de más de cuatro meses, el carry trade mantiene su vigencia. No obstante, los bonos CER siguen concentrando la demanda, con rendimientos que alcanzan el 8,4%. En tanto, la tasa fija se ubica con retornos de hasta 3,1% TEM, aunque los inversores continúan evaluando la prima de riesgo entre tasa fija y CER, privilegiando los instrumentos ajustados por inflación para los próximos meses.

"En todo este escenario de complejidad internacional, la compra de reservas con dólar cayendo y perspectivas inflacionarias firmes, el mercado sigue apostando al carry pero sin desatender que el daño potencial de un eventual ajuste al alza en el dólar crece con cada caída", concluyó el informe de F2 Soluciones Financieras.

La agenda de la última semana de febrero

Lunes 23/2

INDEC da a conocer la Encuesta de Tendencia de Negocios de supermercados y autoservicios mayoristas correspondiente a febrero-abril de 2026.

El organismo también difunde la Encuesta de Tendencia de Negocios de la industria manufacturera correspondiente a febrero-abril de 2026.

Se publica el Índice de Confianza del Gobierno (Di Tella) del mes de febrero.

Llamado a licitación del Tesoro.

Martes 24/2

INDEC publica el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de diciembre de 2025, que dará el número final de crecimiento del año pasado.

Se conoce en EE.UU. el dato de confianza del consumidor de febrero.

Mercado Libre presenta su balance trimestral.

Miércoles 25/2

INDEC publica la Encuesta de supermercados de diciembre de 2025.

El organismo también difunde la Encuesta de autoservicios mayoristas de diciembre de 2025.

Presenta la Encuesta nacional de centros de compras y la de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar, de diciembre y del cuarto trimestre de 2025.

Licitación de deuda en pesos del Tesoro.

Europa: se difunde el IPC de enero .

EEUU: se presentan los balances corporativos de Nvidia y Salesforce, entre otros.

Jueves 26/2

INDEC publica el Informe de Turismo Internacional (ITI) de enero.

Viernes 27/2