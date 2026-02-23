El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, como parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La decisión se adoptó mediante la resolución 174/2026, publicada en el Boletín Oficial, días después de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara la fase II-B.
El Gobierno lanzó una nueva licitación para privatizar más rutas nacionales clave: cuáles son y cómo avanza la desregulación
El Ministerio de Economía oficializó la convocatoria para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco de la privatización de Corredores Viales S.A. El proceso es nacional e internacional y prevé la gestión privada de distintos tramos estratégicos.
La convocatoria contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.
Qué rutas están incluidas
La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, verificar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual.
En esta etapa se incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.
Además, se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato y los pliegos técnicos correspondientes a cada tramo. La documentación puede consultarse y descargarse en la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. La fecha límite para presentar ofertas es el 18 de junio al mediodía.
La resolución establece que el llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio del Ministerio de Economía, y por tres días corridos en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”. También se dispuso la conformación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes ya designados.
Continuidad de la Etapa II-B
La semana pasada, el Gobierno había lanzado otra licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en cinco provincias. En esa oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que la convocatoria también tenía alcance nacional e internacional e incluía cuatro corredores estratégicos.
Según explicó el funcionario, el nuevo esquema reemplaza el modelo vigente por uno “sin subsidios”, orientado a promover “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.
Las obras previstas en la fase II-B comprenden tramos de las rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008 y segmentos de las rutas 7, 9 y 12.
La etapa cubrirá Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y se dividirá en cuatro corredores: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.
En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones prevé transferir a operadores privados la operación y el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales, en un esquema que el Gobierno define como orientado a modernizar la infraestructura vial y optimizar recursos públicos.
