Bitcoin cae a u$s66.000 mientras crece la actividad por parte de los vendedores "ballena"

La principal criptodivisa sufre la política arancelaria de Trump y crece la cautela por aumento de exchanges.

El precio de la principal criptodivisa, hoy.

El mercado de criptomonedas opera con bajas este lunes. Bitcoin (BTC) pierde 2,6% hasta los u$s66.404,96, y sigue sin poder crecer tras las malas señales provenientes de la Reserva Federal (Fed) y los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) recorta 3,2% hacia u$s1.917,04. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia: Solana (SOL) lidera las caídas y retrocede un 5,8% a los u$s80,39, mientras que BNB (BNB) cae 2,6% a u$s607,84. En tanto, Ripple (XRP) gana pierde 1,5%% a u$s1,40 y la memecoin Dogecoin (DOGE) anota caídas de 0,6% a u$s0,09686.

Embed Aparecen las ballenas y el mercado interpreta las señales arancelarias de Trump La principal criptomoneda del mundo mantuvo la cautela, en una jornada marcada por un aumento en las ventas por parte de los grandes tenedores de Bitcoin. Estos vendedores, bautizados como ballenas, pueden ejercer una influencia desproporcionada en la acción del precio a corto plazo cuando transfieren tenencias a exchanges.

Asimismo, la confianza continúa baja, en este caso por la anulación del programa arancelario de Donald Trump por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. En ese sentido, el anuncio del mandatario de un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones durante 150 días y la suba de la tasa al 15%, el máximo permitido bajo el estatuto relevante, provocaron incertidumbre en el mercado financiero.

La semana pasada, una publicación del reconocido economista Peter Schiff generó temor, ya que considera que Bitcoin podría desplomarse en caso de perder su soporte. "Si Bitcoin rompe los u$s50,000, lo cual parece plausible, es muy probable que al menos alcance los u$s20,000. Eso representaría una caída del 84% desde su máximo histórico. Sé que Bitcoin ya lo ha hecho antes, pero nunca con tanta publicidad, apalancamiento, propiedad institucional y capitalización de mercado en juego. ¡Vende Bitcoin ya!", alertó en X.

En medio de tensiones políticas que se sostienen desde comienzos de 2026 y datos on-chain que reflejan el miedo y la cautela en el mercado, Schiff explicó que los analistas suelen justificar los cambios de la criptomoneda, al argumentar que "la volatilidad es una característica, no un defecto".

